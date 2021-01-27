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Samsun’da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

27.01.2021 18:17 | Son Güncelleme:
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Samsun’da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Samsun’da polis tarafından düzenlenen operasyonda kaçak ve sahte alkol malzemeleri ile kaçak ürünler ele geçirilirken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde, son dönemlerde içki tüketimine bağlı olarak zehirlenmeler yaşandığı, merdiven altı tabir edilen sağlıksız ortamlarda üretilen alkollü içkilerin piyasaya sürülebileceği değerlendirildiğinden, ayrıca kaçak ve faturasız emtia satışının deşifre edilmesine yönelik bugün saat 14.00 sıralarında il genelinde eş zamanlı olarak "Alkol ve emtia operasyonu" düzenlendi.

Samsun’da polis tarafından düzenlenen operasyonda kaçak ve sahte alkol malzemeleri ile kaçak ürünler ele geçirilirken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde, son dönemlerde içki tüketimine bağlı olarak zehirlenmeler yaşandığı, merdiven altı tabir edilen sağlıksız ortamlarda üretilen alkollü içkilerin piyasaya sürülebileceği değerlendirildiğinden, ayrıca kaçak ve faturasız emtia satışının deşifre edilmesine yönelik bugün saat 14.00 sıralarında il genelinde eş zamanlı olarak "Alkol ve emtia operasyonu" düzenlendi. Bu kapsamda KOM Şube Müdürlüğü, merkez ve dış ilçe emniyet müdürlükleri ve amirliklerine bağlı 54 ekip ve 142 personel ile düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 130 işyeri denetlendi. Yapılan denetimlerde 68 adet 1 litrelik etil alkol, 16 adet 0,5 litrelik el yapımı alkol, 17 adet kaçak telefon, 10 bin 262 adet cep telefonu aksesuarı, 800 dal doldurulmuş makaron sigara, 4 kilo açık tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şahsa 5607 SKM’den adli işlem, 1 şahsa da 4733 SKM’den idari işlem yapıldı.

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