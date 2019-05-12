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Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 12:41 | Son Güncelleme

Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan kız çocuğunun bulunması için yürütülen arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor.

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için arama çalışmalarına günün aydınlanmasının ardından yeniden başlandı.

Çalışmalara İl Jandarma ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Ladik Asayiş Komando Birliğinden 2 tim ile AFAD ve UMKE görevlileri katıldı.

AFAD'ın 32 kişilik ekiple katıldığı arama çalışmalarına bir iz takip, üç canlı arama, bir de kadavra arama köpeği destek veriyor.

Arama çalışmaları, minik Ecrin'in kaybolduğu köyün çevresinde ve Altınkaya Barajı kıyısında sürüyor.

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Küçük kız dün de Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Kurbağa Adamlarca Altınkaya Barajı kıyısında, Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla kaybolduğu bölgede aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

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