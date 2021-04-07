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Samsun’da ölümlü kazanın sürücüsüne 5 yıl hapis

07.04.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazada, tır sürücüsü 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Atatürk Bulvarı’nda geçen yıl 28 Temmuz’da gece meydana geldi.

Samsun’da ölümlü kazanın sürücüsüne 5 yıl hapis

Samsun’da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazada, tır sürücüsü 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Atatürk Bulvarı’nda geçen yıl 28 Temmuz’da gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersan A. yönetimindeki 55 AAH 270 plakalı Tofaş marka Kartal model otomobil ile Ramazan Ö. idaresindeki 23 K 0832 idaresindeki tır çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ersan A. ile Orhan P. ve Murat Kıvrak (24) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Murat Kıvrak kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınarak tutuklanan tır sürücüsü Ramazan Ö. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu olarak yargılanan tır sürücü Ramazan Ö. "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk hali göz önünde bulundurup tahliyesine karar verildi.

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