HABER

Samsun'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 20:07 | Son Güncelleme

Tekkeköy ilçesindeki operasyonda 170 sikke, bir tabanca ve 39 mermi ele geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 170 sikke, bir tabanca ve 39 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesinde Şenol Ş. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Şenol Ş'nin üzerinde ve aracında arama yapan ekipler, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 170 sikke, bir ruhsatsız tabanca ile 39 mermi ele geçirdi.

"2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" ile "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltına alınan sürücü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Mustafakemalpaşa’nın yöresel ürünleri festivalde sergilendiMustafakemalpaşa’nın yöresel ürünleri festivalde sergilendi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, HDP önünde eylem yapan ailelerle buluştuTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, HDP önünde eylem yapan ailelerle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun tarihi eser operasyonu Tekkeköy

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Trump görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Trump görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah iddialarına sert cevap

Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah iddialarına sert cevap

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan kişi tutuklandı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatmıştı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG’nin güvenli bölgeden geri çekilmesi yakından takip edilmektedir

MSB'den açıklama: Yakından takip ediliyor

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

Nusaybin'de İHA muhabiriyle tartışan iki öğretmen açığa alındı

İHA muhabiriyle tartışmışlardı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.