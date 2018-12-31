HABER

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 00:38 | Son Güncelleme

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Mümin Kılınç'ın (55) kullandığı 55 DB 347 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Toptepe mevkisinde, bir başka otomobile de çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kılınç, 112 acil servis ekipleri tarafından bir özel hastaneye kaldırıldı.

Mümin Kılınç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşmeTürkiye ile ABD arasında kritik görüşme
Mevlüt Uysal: Ev ev, kapı kapı kapı gezeceğizMevlüt Uysal: Ev ev, kapı kapı kapı gezeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

O sözler çileden çıkardı! 'Yavaş çıkar, terbiyesiz'

O sözler çileden çıkardı! 'Yavaş çıkar, terbiyesiz'

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Erdoğan'dan 'çöp' yanıtı! 'Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın?'

Erdoğan'dan 'çöp' yanıtı! 'Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın?'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Haberi alan aile sinir krizi geçirdi!

1 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Haberi alan aile sinir krizi geçirdi!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Yılbaşını İstanbul'da geçirecekler dikkat!

Yılbaşını İstanbul'da geçirecekler dikkat!

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Mardin'de yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.