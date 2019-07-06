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Samsun'da trafik kazası ve deprem tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 10:43 | Son Güncelleme

UMKE gönüllüleri ile AFAD ve itfaiyeden 60 kişilik personelin katılımıyla trafik kazaları ve deprem konusunda hazırlıklı olunması amacıyla ortak tatbikat yapıldı

Samsun'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerinin koordinesinde AFAD ve itfaiyeden 60 kişilik personelin katılımıyla trafik kazası ve deprem tatbikatı düzenlendi.

Bayraktepe Tabiat Parkı'ndaki tatbikatta, senaryo gereği çarpışan iki aracın içinde ağır yaralıların sıkışması üzerine olay yerine UMKE gönüllüleri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışması sonucu araçta sıkışanlar çıkartılırken, yaralılara ilk müdahaleyi UMKE gönüllüleri yaptı. 60 kişilik personelin katılımıyla gerçekleşen tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Tekkeköy ilçesinde 7,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem senaryosunun da uygulandığı tatbikatta, bir apartmandaki yaralılar UMKE gönüllüleri tarafından enkaz altından alındıktan sonra hastanelere ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Karadeniz'de önemli bir güzergah üzerinde bulunan kentte her gün binlerce aracın geçiş yaptığı esnada ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları yaşandığını söyledi.

Bu tür trafik kazalarına doğru ve sağlıklı müdahale yapılması için UMKE gönüllüleri ile tatbikat gerçekleştirildiğini anlatan Oruç, "UMKE ekiplerimiz, afet veya acil durumlara hazırlık için çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Bu ekiplerin sürekli güncel ve faal halde kalması, afet ve olağanüstü zamanlarda büyük önem arz ediyor. Biz de ekiplerimizin her zaman hazır ve etkin durumda olmaları için çeşitli zamanlarda tatbikatlar gerçekleştiriyoruz." dedi.

Oruç, bu çerçevede yapılan tatbikatın senaryo ve müdahale konusunda gerçeğini aratmadığını vurgulayarak, gönüllülerin AFAD ve itfaiye ekipleriyle koordinasyon içinde çalışmasının çok olumlu olduğunu kaydetti.

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AFAD Samsun trafik kazası tatbikatı Umke

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