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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 11:40 | Son Güncelleme

Samsun’da polisin takibi sonucu İstanbul’dan gelen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Bafra ilçe girişinde meydana geldi.

Samsun’da polisin takibi sonucu İstanbul’dan gelen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Bafra ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ortak operasyon başlattı. İstanbul ilinden Bafra ilçesine uyuşturucu madde getirdiği bilgisi elde edilen E.A. ve İ.Z.’nin içinde bulunduğu araç, ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 88,21 gram metamfetamin maddesi, 10,72 gram shunk maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 42 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan E.A. ve İ.Z. gözaltına alındı. E.A. uyuşturucu kullanmak suçundan yapılan işlem sonrası serbest bırakılırken, İ.Z.’nin ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan Bafra Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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