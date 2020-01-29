Samsun'da yasa dışı tütün ve içki satan iş yerlerine 58 bin 812 lira ceza

Samsun'da gerçekleştirilen "Duman-9" uygulaması kapsamında 58 bin 812 lira ceza uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadelede etkinliğin artırılması ve yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Samsun Emniyet Müdürlüğünce 10.00 ile 16.00 saatleri arasında eş zamanlı arama faaliyetleri gerçekleştirildi.

"Duman-9" adı verilen uygulamada, 41 ekip, 112 personelle, 93 tekel bayi, tablacı, büfe ve bakkal kontrol edildi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 661 kilo 450 gram açık kıyılmış tütün, 54 bin 120 dal doldurulmuş makaron,

3 bin 600 dal boş makaron, 3 bin 350 gram nargile tütünü,

2 adet 1,5 litrelik şişelerde açık içki ele geçirdi.

Ekipler, 6 iş yerine toplamda 58 bin 812 lira idari para cezası uyguladı.



