HABER

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 12:24 | Son Güncelleme

Örgüt içinde faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Daha önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle ayağından sakatlanan şüphelilerden biri ise polisin yardımıyla tekerlekli sandalyeye konularak adliyeye götürüldü.

Örgüt içinde faaliyette bulundukları öne sürülen Irak uyruklu 9 zanlı, 7 Eylül'de merkez ve Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

PARTNERSırlarıyla bu dünyadan gideceklerSırlarıyla bu dünyadan gidecekler
Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda "Dünya Temizlik Günü" etkinliğiSabiha Gökçen Havalimanı apronunda "Dünya Temizlik Günü" etkinliği
Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun terör örgütü DEAŞ Terörle Mücadele Şubesi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Liseli Ayten cinayetinde korkunç iddia: Öldürdükten sonra tecavüze etti

Liseli Ayten cinayetinde korkunç iddia: Öldürdükten sonra tecavüze etti

Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış

Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış

Afyonkarahisar'daki otobüs kazasında kahreden tesadüf...

Afyonkarahisar'daki otobüs kazasında kahreden tesadüf...

Bu da Fetullah Gülen'in Köftesi!

Bu da Fetullah Gülen'in Köftesi!

Pratik ve kolay aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? (Videolu aşure tarifi)

Pratik ve kolay aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? (Videolu aşure tarifi)

Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!

Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.