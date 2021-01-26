Samsung 3nm çipler için kesenin ağzını açtı

Bilindiği üzere akıllı telefon sektöründe pek çok üretici yer alıyor. Fakat bu üreticiler arasında kendi yongasını geliştirebilen isim sayısının hayli kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz. Genele baktığımızda, sektördeki pek çok modelde Qualcomm ya da MediaTek yongalarının kullanıldığını görüyoruz.

Bu durumun temel sebebi pek çok akıllı telefon üreticisinin kendi yongasını geliştirebilecek teknolojiye sahip olmaması. Gerçekten de yonga seti geliştirmek pek de kolay bir iş değil.

Bugün akıllı telefon pazarında kendi yongasını geliştirebilen 3 isim bulunuyor. Samsung, Apple ve Huawei. Bir dönem Xiaomi de kendi yongasını geliştirmek için kolları sıvamıştı. Fakat sonrasında bu şirketten bir daha yonga seti açıklaması işitmedik.

10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Kendi yongasını üreten şirketlerin şu ara üzerinde durdukları temel unsur ise 3nm’lik üretim teknolojisine dayanan yongalar üretebilmek. Zira son sızdırılan raporlara göre Samsung’un yönetim birimi bu iş için 10 milyar dolarlık bir yatırımı gözden çıkarmış durumda.

Halihazırda en ileri teknolojiyle bile 5nm’lik yongalar üretilebiliyor. Bu teknoloji bir işlemci içerisindeki transistörler arasında yer alan mesafeyi 5nm’ye kadar indirmeye imkan sunuyor. Böylece işlemcinin yapabileceği işlem sayısı artarken, harcadığı güç miktarı da azalıyor.

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