Samsung’a 1 milyar dolara ceza ödedi

Raporlara göre; Apple OLED panel siparişlerinden dolayı Samsung’a 1 milyar dolara yakın bir ceza ödedi. Peki, bu ceza neden ödendi?

Firmalar arasında anlaşamlar yapılırken, X firması Y firmasına 1 yıl içerisinde Z kadar üretim yapmasını istediği konusunda taahhüt verir. Eğer daha az ürün istenir veya istenilen üründen daha az üretim olursa firmalar arasında tazminatlar ödenir. Bu durum şimdi Apple’ın başına patladı.

Bildiğiniz gibi dünya koronavirüs pandemisinden dolayı bir hayli çalkalandı. Üretimler aksadı veya durdu, ekonomilerde duraksamalar yaşandı ve birçok insan dünya çapında işsiz kaldı. Bu yüzden satışlarda da büyük ölçüde azalmalar yaşandı.

Apple’ın Covid-19 pandemisinden dolayı beklenenden daha az iPhone modeli satması, üretim sürecinde Samsung’dan elini yavaş tutmasını istemesine neden oldu. Yani bir başka değişle; Apple ,sözleşmede yazan panel üretim adetini düşürmek zorunda kaldı

Cupertinolu teknoloji devinin bu üretim azaltma yüzünden rakibi Samsung’a havadan 950 milyon dolar tazminat ödedi söyleniyor. Bu ödemenin Samsung’un finansal raporlarına farkı bir kaleme kayıt edildiği için raporlarda net bir şekilde görünmediği de belirtiliyor. Şimdilik bu iddialara ne Samsung ne de Apple cephesinden bir açıklama gelmedi.

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