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Samsung A21S ekran görüntüsü alma nasıl yapılır? Samsung A21S ekran görüntüsü SS nasıl alınır?

12.10.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung A21S ekran görüntüsü alma işlemi birçok Samsung kullanıcısı tarafından araştırılıyor. Birkaç tuşu kullanarak, Samsung A21S model telefonunuzdan pratik bir şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Samsung A21S ekran görüntüsü alma nasıl yapılır?

Samsung A21S ekran görüntüsü alma nasıl yapılır? Samsung A21S ekran görüntüsü SS nasıl alınır?

Samsung telefon kullanıcıları bazı özellikler hakkında araştırma yapıyor. Araştırdıkları konulardan biri de Samsung A21S ekran görüntüsü alma işleminin nasıl yapıldığıdır. Ekran görüntüsü alma; daha sonra kullanılmak üzere bir resim ya da videonun kaydedilmesidir. Örneğin, bir sosyal medya paylaşımını bir arkadaşınıza göndermek isteyebilirsiniz. Bu sebeple bu paylaşımın ekran görüntüsünü alıp, ekran görüntüsünü arkadaşınıza yollamanız oldukça büyük bir kolaylık sağlar. Samsung A21S ekran görüntüsünü alırken takip etmeniz gereken birkaç adım vardır.

Samsung A21S ekran görüntüsü nasıl alınır?

Samsung A21S ekran görüntüsü alma işlemi ile dilediğiniz fotoğraf ya da videoyu kaydedebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlemler;

  • Görüntüsünü almak istediğiniz sayfaya gelerek ekran görüntüsü alma adımını başlatabilirsiniz.
  • Cihazda bulunan güç ve ses azaltma tuşlarına 1-2 saniye kadar basılı tuttuktan sonra fotoğraf çekme sesiyle ekranda ekran görüntüsü alma efekti canlanır. Bu sesi ve efekti aldıktan sonra bastığınız tuşlardan parmaklarınızı çekebilirsiniz. Böylece ekran görüntüsünü almış olacaksınız.
  • Ekran görüntüsünü aldıktan sonra bildirim çubuğuna bir adet bildirim düşer. Bildirim çubuğunu aşağı kaydırdığınıza ise bu bildirimi görebilirsiniz. Bu alandan ekran bildirim üzerine dokunarak ekran görüntüsüne ulaşabilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra cihazda fotoğraf düzenleyiciden, fotoğrafın altındaki düzenle simgesine dokunarak fotoğrafı düzenleme işlemi yapabilirsiniz. Dilerseniz hiçbir düzenleme işlemi yapmadan WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hikayelerinize ekleme de yapabilirsiniz.
  • Ekran görüntüsüne ulaşmak için cihazda yer alan Galeri kısmına gidilebilirsiniz. Bu alanda “Screnshoots” adında bir klasör yer alır. Ekran görüntüleri bu kısımda saklanır. Dosyaya girerek de ekran görüntüsüne ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde düzenleme ve paylaşım işlemlerinizi de bu kısımdan rahat bir şekilde yapabilirsiniz.

Samsung A21S'lerde ekran kaydı nasıl yapılır?

Birkaç basit adımı takip ederek, Samsung Galaxy A21S cihazınızda ekranınızın görüntüsünü kaydedebilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek, ekranınızın görüntüsünü nasıl kaydedeceğinizi öğrenebilirsiniz.

  • İlk yapmanız gereken Samsung Galaxy A21s üzerindeki Üst Çubuğa gitmektir.
  • Kaydı başlatabilmek için orada Ekran Kaydedici düğmesine dokunmanız gerekir.
  • Sonrasında ses ayarlarını yapmanız ve Kaydı başlat sekmesine dokunmanız gerekir.
  • Bundan sonra kayıt başlamış olur. Kaydınızı tamamladıktan sonra, kaydı durdurmak için kare düğmeye dokunmanız yeterlidir.
  • Yaptığınız kayıt, Galeri'de Ekran Kaydı albümünde yerini alır.

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