Samsung Bixby ömrünü doldurmak üzere

Bunun nedeni ise Google, kendi asistanı ve Goole Play Store'u Samsunglar’da tanıtması için yaptığı görüşmeler. Bunun en büyük sebeplerinden biri Samsung’un kendi asistanını da biraz gözden çıkarması. Şu piyasada yer alan asistanları sıralamaya başladığımızda akla kuşkusuz ilk Siri daha sonra Google Asistan gelir. Samsung’un Bixby aklımıza pek gelmeyecektir. Üstelik Samsung cihazların ne kadar popüler ve kullanım oranlarının ne kadar yaygın olduğunu düşündüğümüzde bu durumun aslında ciddi bir başarısızlık olduğunu görebiliyoruz.

Aslında Bixby’in fişinin çekilmesi bu yazılımı tamamen ortadan kaldıracağı anlamını taşıyor. Çünkü Google Asistan ile güçlerini birleştirme yoluna gidiyorlar. Google Asistan her ne kadar Bixby’den daha kullanışlı ve popüler olsa da Siri ile karşılaştırıldığında kullanım oranları bir hayli düşük. Cihazlarında bu asistan olmasına rağmen kullanıcıların yarısından çoğu asistanı açmaya dahi tenezzül etmiyor. Durum böyle olunca Google çareyi Samsung’a anlaşma yoluna gidiyor. Android işletim sistemi üzerinde çalışmalarını yürüten iki firma bir sonraki hedeflerini kullanıcıların sırf asistan nedeniyle bile akıllı telefonlarını tercih etmesi olarak belirlemiş durumda.