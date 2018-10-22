Son yıllarda oyunların mobil cihazlara doğru kayması üreticileri de bu alanda özel modeller üretmeye yöneltti. Asus ve Razer gibi markaların başlattığı bu yönelim Xiaomi, Honor, ZTE ve Huawei gibi Çinli markalarla devam etti. Şimdi de Güney Koreli Samsung'un bir oyuncu telefonu üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Samsung da oyuncu telefonu geliştiriyor

Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da oyuncu telefonunun Galaxy A serisi tasarımına sahip olacağı düşünülüyor. Bu yeni modelin 8 GB RAM'e sahip olması ve gücünü Snapdragon 845 işlemciden alması bekleniyor. Telefonda özel bir soğutma sisteminin olması, 4000 mAH pil ve 256 GB'a kadar depolama sunması da beklentiler arasında.

video: