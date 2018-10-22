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Samsung da oyuncu telefonu geliştiriyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.10.2018 16:39 | Son Güncelleme

Ortaya atılan iddialara göre Samsung da oyuncu telefonu geliştirmek üzere kolları sıvadı. İşte detaylar.

Samsung da oyuncu telefonu geliştiriyor

Son yıllarda oyunların mobil cihazlara doğru kayması üreticileri de bu alanda özel modeller üretmeye yöneltti. Asus ve Razer gibi markaların başlattığı bu yönelim Xiaomi, Honor, ZTE ve Huawei gibi Çinli markalarla devam etti. Şimdi de Güney Koreli Samsung'un bir oyuncu telefonu üzerinde çalıştığı iddia edildi.
Samsung da oyuncu telefonu geliştiriyor

Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da oyuncu telefonunun Galaxy A serisi tasarımına sahip olacağı düşünülüyor. Bu yeni modelin 8 GB RAM'e sahip olması ve gücünü Snapdragon 845 işlemciden alması bekleniyor. Telefonda özel bir soğutma sisteminin olması, 4000 mAH pil ve 256 GB'a kadar depolama sunması da beklentiler arasında.

video:

Elbette bunların tamamının iddia olduğunu ve Samsung'un bu konuda şimdilik sessiz kalmayı tercih ettiğini belirtelim. Ancak ateş olmayan yerden duman çıkmayacağını da söylemekte fayda var.

Geçtiğimiz günlerde Honor tarafından üretilen oyuncu telefonu Honor Play'i kısa bir süre kullanma imkanı bulmuş ve deneyimlerimizi size aktarmıştık. Sözü daha fazla uzatmıyoruz ve o video ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Samsung oyuncu telefonu

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