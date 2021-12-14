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Samsung'dan "Samsung MX" adımı

14.12.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, telefon üretim işinin adını değiştirdiğini duyurdu. Samsung’un telefon üretim işinin adı Mobil Deneyim için Samsung MX olacak.

Samsung'dan "Samsung MX" adımı

Güney Koreli dev, 10 Aralık’ta yapılan bu işlemin hemen yürürlüğe girdiğini ve bundan böyle şirketten gelen tüm iletişimlerde yeni ismin kullanılacağını duyurdu.

SAMSUNG MX DEVRİ BAŞLADI

Basın açıklaması, Samsung MX olarak yeniden adlandırmanın, şirketin mobil işinde alacağı yeni yönü, yani kullanıcı deneyimine, hizmetlere daha fazla odaklanmayı ve aksi takdirde ötesine geçen sağlıklı bir ekosistem oluşturmaya vurgu yapmak için gerekli olduğunu ortaya koydu.

Samsung, “Mobil sektördeki onlarca yıllık inovasyon ve liderliğin ardından işimizin yeniden adlandırıldığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu isim değişikliğinin, Galaxy kullanıcıları için daha da heyecan verici olanaklar yaratabileceğimiz mobil yeniliklerde yeni bir çağı başlatmamıza yardımcı olacağına inanıyoruz” dedi.

Bu açıklamanın dışında Samsung, 4 Ocak’ta Pasifik saatiyle 18:30’da yapılması planlanan bir açılış konuşmasıyla Las Vegas’taki CES (Consumer Electronic Show) 2022 fuarına katılacağını da duyurdu.

Daha önceki söylentilere göre Samsung Galaxy S21 FE’nin CES 2022’de piyasaya çıkması bekleniyor.

Geçen ay Samsung, yalnızca cep telefonlarından daha fazlası için katlanabilir, katlanabilir ve kaydırılabilir ekranlarını da tanıttı, yaklaşan CES’te bunlar hakkında daha fazla bilgi almayı umuyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung
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