Samsung düğmeye bastı: Televizyonlar için 'Micro LED' dönemi başlıyor

Akıllı televizyonlar artık günümüzde birçok eve giriş yaptı. Evlere giren akıllı televizyonların markaları da bir o kadar fazla. Bu markalarından biri de Samsung. Samsung akıllı televizyonlar son dönemde 8K çözünürlüğe sahip olmasıyla fazlasıyla dikkat çekti. Güney Koreli teknoloji devinin üreteceği yeni televizyonlar ise çok farklı bir teknolojiye ev sahipliği yapacak.

SAMSUNG TELEVİZYONLARDA MİCRO LED'E GEÇİYOR

Samsung akıllı televizyonların görüntü kalitesini doğrudan doğruya etkileyecek yeni Micro LED teknolojisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bu teknolojiyi basitçe anlatmak gerekirse; Micro LED teknolojisinin kullanıldığı televizyonlarda her piksel diğer bir pikselden bağımsız olarak ışık yansıtıyor. Bu yüzden herhangi bir renk filtresine ihtiyaç duymayan micro LED'ler, daha canlı ve daha parlak bir görüntü ortaya çıkartıyor.

NORMAL TELEVİZYONLARDAN DAHA DÜŞÜK

''Çok elektrik harcar bu'' dediğinizi duyar gibiyim. Fakat Samsung'un aktardığına göre böyle bir durum söz konusu değil. Aksine yetkililer micro LED teknolojisine sahip televizyonların normal televizyonlara göre daha yüksek kontrast oranı sunduğunu ve daha düşük bir güç tüketimine sahip olduğunu söylüyor.