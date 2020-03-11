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Samsung düğmeye bastı: Televizyonlar için 'Micro LED' dönemi başlıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.03.2020 11:39 | Son Güncelleme

Samsung, micro LED kullandığı yeni televizyon teknolojisini, Samsung Q950TS 8K QLED TV ile birlikte duyurdu. Samsung'un Q950TS 8K QLED TV'de kullandığı micro LED teknolojisi, daha canlı ve daha parlak görüntü sunuyor ve tüm bunları daha fazla enerji harcamadan yapıyor.

Samsung düğmeye bastı: Televizyonlar için 'Micro LED' dönemi başlıyor

Akıllı televizyonlar artık günümüzde birçok eve giriş yaptı. Evlere giren akıllı televizyonların markaları da bir o kadar fazla. Bu markalarından biri de Samsung. Samsung akıllı televizyonlar son dönemde 8K çözünürlüğe sahip olmasıyla fazlasıyla dikkat çekti. Güney Koreli teknoloji devinin üreteceği yeni televizyonlar ise çok farklı bir teknolojiye ev sahipliği yapacak.

SAMSUNG TELEVİZYONLARDA MİCRO LED'E GEÇİYOR

Samsung akıllı televizyonların görüntü kalitesini doğrudan doğruya etkileyecek yeni Micro LED teknolojisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bu teknolojiyi basitçe anlatmak gerekirse; Micro LED teknolojisinin kullanıldığı televizyonlarda her piksel diğer bir pikselden bağımsız olarak ışık yansıtıyor. Bu yüzden herhangi bir renk filtresine ihtiyaç duymayan micro LED'ler, daha canlı ve daha parlak bir görüntü ortaya çıkartıyor.

NORMAL TELEVİZYONLARDAN DAHA DÜŞÜK

''Çok elektrik harcar bu'' dediğinizi duyar gibiyim. Fakat Samsung'un aktardığına göre böyle bir durum söz konusu değil. Aksine yetkililer micro LED teknolojisine sahip televizyonların normal televizyonlara göre daha yüksek kontrast oranı sunduğunu ve daha düşük bir güç tüketimine sahip olduğunu söylüyor.

SAMSUNG Q950TS 8K QLED TV TANITILDI

Samsung micro LED teknolojisini kullanan ilk akıllı televizyonunu da tanıttı. Samsung Q950TS 8K QLED TV olarak isimlendirilen yeni akıllı televizyon, tamamen çerçevesiz. Bunun dışında 15 mm inceliğe sahip olan Q950TS QLED TV, içerisinde ise micro LED teknolojisinin dışında yapay zeka teknolojilerini de barındırıyor. Televizyon yapay zeka yardımıyla 8K görüntülerde daha iyi sonuçlar verebiliyor. Yapay zekanın kullanıldığı yer sadece görüntü de değil. Yapay zeka televizyonun hoparlörlerinde de devreye giriyor ve sahnedeki nesnelerin hareketine göre sesi optimize ediyor.

Samsung Micro LED

Samsung Micro LED teknolojisi önümüzdeki dönemde tanıtılacak diğer Samsung televizyonlarda da karşımıza çıkacak. Teknolojiyi kullanan ve halihazırda tanıtılan Samsung Q950TS 8K QLED TV'nin fiyatı ise henüz bilinmiyor.

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