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Samsung Galaxy A ailesini güncelliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.10.2018 08:24 | Son Güncelleme

Samsung’un ilk Snapdragon 710 çipsetli telefonu yolda! Güney Koreli şirket, yeni yongasetine Galaxy A serisinde yer vermeyi planlıyor.

Samsung Galaxy A ailesini güncelliyor

Sevilen Galaxy A serisinin ürün gamı genişliyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan 4 arka kameralı Galaxy A9 2018‘in ardından daha üst bir modelin üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Serinin amiral gemisi unvanını taşıyacak olan yeni model, A9 2018‘deki Snapdragon 660’ın aksine Snapdragon 710‘dan gücünü alacak.

Samsung, telefonlarında kendi işlemcilerine yer vermeyi sevse de, zaman zaman Qualcomm’dan destek aldığını biliyoruz. Bir sonraki Galaxy A da, açıkça bu cihazlardan birisi olacak. En azından endüstri kaynaklı haberlere göre bizi bunlar bekliyor.

İsimlendirme konusunda ise iki ihtimal üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki, “Galaxy A10” ismi. Bildiğiniz gibi S ve Note serilerinde bir sonraki nesil, “10” olacak (yani Galaxy S10 ve Note 10). Bu bağlamda A serisinin amiral gemisinin A10 adını taşıması, uyumluluğu artıracaktır.

İkinci ihtimal ise Galaxy AX. Kimilerine göre Güney Koreli şirket, Apple’ın iPhone X ismine karşı bu isimlendirmeyi kullanmayı düşünebilir.

Modelin tanıtım tarihininse aralık ayı olacağı öngörülüyor. Ayrıca bu telefonla birlikte Galaxy A8‘in de yeni versiyonu sahneye çıkarılabilir.

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