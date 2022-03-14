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Samsung, Galaxy A etkinliği için resmen tarih verdi!

14.03.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, muhtemelen yeni Galaxy A serisi telefonlarını tanıtacağı günü resmen açıkladı. Şirket, görünüşe bakılırsa yeni Galaxy A serisi telefonlarını 17 Mart'ta tanıtmaya hazırlanıyor. Bu telefonların Galaxy A73 ve Galaxy A53 olması bekleniyor.

Samsung, Galaxy A etkinliği için resmen tarih verdi!

Samsung, iddialara göre yeni Galaxy A serisi telefonlarını bu hafta tanıtmaya hazırlanıyor. Bu iddia şimdilerde daha da güçlendi. Çünkü şirket 17 Mart'ta düzenlenecek Galaxy A etkinliğini resmileştirdi.

Etkinliğin adından da anlaşılacağı üzere bu etkinlikte Galaxy A serisi yeni telefonların tanıtılması hiç de sürpriz olmaz. Samsung'un Galaxy A etkinliği ise YouTube'dan ve şirketin internet sitesinden canlı yayınlanacak. Peki etkinlikte hangi cihazları göreceğiz?

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Uzun süredir konuşulan ve sızıntıları yapılan Galaxy A73 ve Galaxy A53'ün Samsung'un orta üst seviye cihazları olarak etkinlikte görülmesi bekleniyor. Yaklaşan her iki telefonun da daha hızlı işlemci ve biraz makyajlanmış bir tasarımlarla önceki modellerin halefi olarak piyasaya sürüleceği öngörülüyor.

Samsung

A73'ün özellikleri arasında 108 MP ana kameranın olması beklenirken, A53'ün yeni Exynos 1200 yonga setini kullanması gayet olası görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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