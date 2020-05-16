Samsung Galaxy A21s'i tanıtacak

Render görselleri ile karşımıza çıkan telefon, özellikleri ile de dikkat çekiyor. 6.5 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde ekran ile gelecek olan bu modelde Samsung imzalı Exynos 850 yonga seti yer alacak. 4 GB RAM‘den beslenmesini beklediğimiz telefonun 32 GB ve 64 GB dahili depolama birimli sürümleri bulunacak. Tekli kamera kurulumu ile gelecek olan telefonda 48 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyaframlı arka kamera kullanılacak.

Ön tarafta ise 13 Megapiksel çözünürlüğünde Selfie kamerasını konumlandıracak olan Samsung, 5.000 mAh kapasitesinde batarya ile telefonu besleyecek. USB Type-C bağlantısı ile şarj ve bağlanabilirlik sunacak olan bu model 8.1mm kalınlığında ve 191 gram ağırlığında olacak.

Avrupa’da 1.500 TL bandında satılacak olan telefon, Türkiye topraklarına giriş yaptığında 2.500 TL fiyat bandına kadar çıkacak. Giriş seviyesi bir telefona göre fazla olan 48 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile gelecek olan bu modelin önümüzdeki günlerde tanıtılması ve Haziran başında satışa sunulması bekleniyor.

Son olarak Samsung’un Ağustos ayına kadar üst segment telefon tanıtmayacağını Ağustos ayında ise Galaxy Note 20 ailesini ve Galaxy Fold 2‘yi tanıtacağını belirtelim.

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