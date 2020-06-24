Samsung Galaxy A21s Türkiye'de! İşte Samsung Galaxy A21s Türkiye fiyatı

Samsung Galaxy A21s geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Tanıtım sonrası Samsung Galaxy A21s'in Exynos 850 işlemcisi ve dört arka kamerası dikkat çekmişti. Ancak telefonun parmak izi okuyucusunun arka tarafta, fizeksel olarak yer alması bir dezavantaj yaratmıştı. Nitekim bu yorumların ışığında Samsung Galaxy A21s yurt dışında satışa çıktı. Yurt dışındaki satış macerasından sonra Samsung Galaxy A21s, bir ülkede daha satışa sunuldu; O ülke Türkiye oldu.

SAMSUNG GALAXY A21S TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI

Samsung Türkiye, Samsung Galaxy A21s'i kendi online mağazasında satışa çıkarttı. Telefonun fiyatına geçmeden önce Samsung Galaxy A21s'in özelliklerine geçelim. Samsung'un yeni akıllı telefonunda 6,5 inç büyüklüğünde Infinity-O tasarımına sahip bir ekran var. Bu ekranın altında ise Exynos 850 işlemcisi, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı yer alıyor. MicroSD kart desteği ile telefonun hafızası 512 GB'a kadar artırılabiliyor. Samsung Galaxy A21s gücünü ise 5.000 mAh değerindeki pilinden alıyor.

İŞTE SAMSUNG GALAXY A21S'İN FİYATI

Samsung Galaxy A21s fiyatı 3,199 TL olarak açıklandı.

Telefon siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle birlikte Samsung Türkiye online mağazasında satışta bulunuyor. Telefonun yurt dışı fiyatının 216 dolar olduğunu belirtelim.

