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  4. Samsung Galaxy Bloom sadece isim değişikliğinin eseri

Samsung Galaxy Bloom sadece isim değişikliğinin eseri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.01.2020 09:21 | Son Güncelleme

Samsung tarafından geliştirilen katlanabilir akıllı telefon Galaxy Fold ne yazık ki istenen başarıyı elde edemedi. Büyük umutlarla piyasaya sürülen ancak neredeyse hiçbir başarı yakalayamayan Galaxy Fold yerini başka modellere bırakacak.

Samsung Galaxy Bloom sadece isim değişikliğinin eseri

Şirket ilk olarak belirli sayıda Galaxy Fold modelini belirli sayıda müşteriye göndermişti ve çok olumsuz geri bildirimler almıştı.
Samsung yeni modeller deniyor ve elbette bu sadece isim bazında olacak. Samsung Galaxy Fold ile ortaya çıkan başarısızlığı örtbas etmeye çalışan şirket, Galaxy Bloom ile birlikte bu olumsuzlukları gidermeye çalışacak.

Katlanabilir ekran teknolojisinden hiçbir şirket vazgeçmek istemiyor. Özellikle Samsung ve Huawei gibi kuruluşlar bu konuda son derece emin. Dizüstü bilgisayarlar bile katlanabilir ekranlara sahip olmaya başlarken, cep telefonlarının bundan yeri kalması düşünülemez.

Samsung Şubat ayında muhtemelen bu yeni telefonunu piyasaya sürecek. O zamana kadar hem teknik özellikler hem de isim bakımından bazı değişiklikler olabilir. Bildiğiniz gibi Samsung hızlı bir şekilde değişiklik yapmayı seviyor. Sizce bu isim katlanabilir cep telefonları için iyi duruyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Apple teknik servis ismini kullanarak dolandırdılar!

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Samsung samsung galaxy bloom

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