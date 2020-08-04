Samsung Galaxy Buds Live mikrofona dönüşebilecek!

Samsung Galaxy Unpacked için sayaçlar artık günleri değil, saatleri sayıyor. Zira, 5 Ağustos'ta yani yarın Samsung en yeni 5 ürününü sahneye çıkartacak. Bunlardan birisi pek tabi ki Samsung Galaxy Note 20. Etkinliğin Galaxy Note 20 ailesi kadar parlaması beklenen diğer bir yıldızı ise Samsung Galaxy Buds Live kablosuz kulaklık olacak. Çünkü gelen yeni bilgilere bakılırsa Samsung Galaxy Buds Live sadece bir kulaklık olmayacak, kulaklığın da ötesine geçecek.

SAMSUNG GALAXY BUDS LİVE MİKROFON ÖZELLİĞİ İLE GELİYOR

Galaxy Buds Live, Twitter'daki bir sızıntı kaynağına göre yaka mikrofunu işlevi de görecek. Samsung Galaxy Note 20 ile gelecek pro video modunda, Galaxy Note 20 video kaydı alırken, Samsung Galaxy Buds Live ortam sesini kaydedecek. Böylece kulaklık, Samsung Galaxy Note 20 sahiplerine yardımcı olacak.

GALAXY NOTE 20 ALANA GALAXY BUDS LİVE HEDİYE

Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra'nın pro modunu en iyi şekilde kullanabilmek için anlaşılan o ki bir Galaxy Buds Live satın almak da şart. Ancak bazı pazarlarda Samsung Galaxy Note 20 satın alanlara Galaxy Buds Live hediye edilecek. Bu pazarlardan birisi ise Endonezya.

