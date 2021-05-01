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Samsung Galaxy Buds2 için ANC desteğine sahip olmayabilir

01.05.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sızıntı yapan kişiye göre yaklaşan Samsung Galaxy Buds2, Galaxy Buds + ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Bununla birlikte, bu tomurcukların durumu biraz daha büyük olacaktır Bu nedenle, daha iyi bir pil ömrü bekleyebiliriz. 

Samsung Galaxy Buds2 için ANC desteğine sahip olmayabilir

Dahası, Güney Koreli teknoloji devinin bu yeni gerçek kablosuz kulaklık çiftinin 100 doların altındaki kulaklıklarla rekabet edeceği bildiriliyor. Diğer bir deyişle, Galaxy Buds + lansman fiyatından daha ucuz olabilirler.

Ne yazık ki, bu cihazlarda ANC (Aktif Gürültü Önleme) eksikliği olacaktır. Ayrıca, Galaxy Buds Pro’da piyasaya sürülen yeni 360° ses özelliğine sahip olmayabilirler. Artı tarafı ise cihazın bir önceki modele göre daha iyi bir batarya ömrüne sahip olması.
Son olarak, Yogesh’e göre Samsung Galaxy Buds2, Haziran ayında pastel renk seçenekleriyle piyasaya çıkabilir. Bu nedenle, yeni Galaxy A serisi akıllı telefonlarla eşleşmelerini bekleyebiliriz. Orta segment bir kulaklık değil de üst ile orta arası bir kulaklık denilebilir.

Önceki rapora göre, Samsung Galaxy Buds2 kod adı ‘ berry ‘ ve çoklu cihaz bağlantı desteğine sahip olacaklar. Bu özellik, Samsung dışındaki ürünlerle de uyumlu olacaktır.

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Samsung
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