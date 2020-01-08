Samsung Galaxy Chromebook tanıtıldı

CES 20 etkinliğinde sahne alan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, karşımıza Samsung Galaxy Chromebook ile çıktı. Chrome OS ile çalışan bu model 13.3 inç büyüklüğünde 4K çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile geliyor.
Gücünü 10. nesil Intel Core i5 işlemciden alan bu modelde Intel UHD grafik birimi yer alıyor. 16 GB LPDDR3 RAM‘e kadar destek veren Galaxy Chromebook, 1 TB SSD’si ile dikkat çekiyor.
Apple’ın 16.000 TL’lik MacBook Pro 16 inç modelinde olmayan Wi-Fi 6 ile gelen Galaxy Chromebook, güvenliği sağlamak için parmak izi okuyucusu kullanıyor. 2020’nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak olan bu model 999 dolardan başlayan fiyata sahip olacak.
SAMSUNG GALAXY CHROMEBOOK TEKNİK ÖZELLİKLERİ
13.3 inç büyüklüğünde 4K çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran
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