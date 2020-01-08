Samsung Galaxy Chromebook tanıtıldı

CES 20 etkinliğinde sahne alan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, karşımıza Samsung Galaxy Chromebook ile çıktı. Chrome OS ile çalışan bu model 13.3 inç büyüklüğünde 4K çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile geliyor.

Gücünü 10. nesil Intel Core i5 işlemciden alan bu modelde Intel UHD grafik birimi yer alıyor. 16 GB LPDDR3 RAM‘e kadar destek veren Galaxy Chromebook, 1 TB SSD’si ile dikkat çekiyor.

Apple’ın 16.000 TL’lik MacBook Pro 16 inç modelinde olmayan Wi-Fi 6 ile gelen Galaxy Chromebook, güvenliği sağlamak için parmak izi okuyucusu kullanıyor. 2020’nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak olan bu model 999 dolardan başlayan fiyata sahip olacak.

SAMSUNG GALAXY CHROMEBOOK TEKNİK ÖZELLİKLERİ



13.3 inç büyüklüğünde 4K çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran

Nesil Intel Core i5 İşlemci

Intel UHD Grafik Birimi

16 GB LPDDR3 RAM

1 TB SSD

2 x 2W Stereo hoparlör

Arkadan aydınlatmalı klavye

Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2

Kalem desteği

Parmak izi okuyucusu

1 Megapiksel arka kamera

8 Megapiksel ön kamera

2 x USB Type-C ports, 3.5mm kulaklık girişi ve UFS/MicroSD kart okuyucu

Boyutlar: 302.6 x 203.2 x 9.9 mm

Ağırlık: 1.04kg

49.2Wh batarya

Chrome OS işletim sistemi

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