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  4. Samsung Galaxy Chromebook tanıtıldı

Samsung Galaxy Chromebook tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.01.2020 09:56 | Son Güncelleme

Google’ın masaüstü/dizüstü çözümü olan Chrome OS arada sırada yeni laptop modelleri gündeme gelmeyi başarıyor. Windows ve macOS ile baş edecek seviyede olmamasına rağmen, uygun fiyatlı PC’lerin üretilmesinde büyük rol oynayan Chrome OS, bugün Samsung’a ev sahipliği yaptı.

Samsung Galaxy Chromebook tanıtıldı

CES 20 etkinliğinde sahne alan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, karşımıza Samsung Galaxy Chromebook ile çıktı. Chrome OS ile çalışan bu model 13.3 inç büyüklüğünde 4K çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile geliyor.

Gücünü 10. nesil Intel Core i5 işlemciden alan bu modelde Intel UHD grafik birimi yer alıyor. 16 GB LPDDR3 RAM‘e kadar destek veren Galaxy Chromebook, 1 TB SSD’si ile dikkat çekiyor.

Apple’ın 16.000 TL’lik MacBook Pro 16 inç modelinde olmayan Wi-Fi 6 ile gelen Galaxy Chromebook, güvenliği sağlamak için parmak izi okuyucusu kullanıyor. 2020’nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak olan bu model 999 dolardan başlayan fiyata sahip olacak.

SAMSUNG GALAXY CHROMEBOOK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

13.3 inç büyüklüğünde 4K çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran

  1. Nesil Intel Core i5 İşlemci
    Intel UHD Grafik Birimi
    16 GB LPDDR3 RAM
    1 TB SSD
    2 x 2W Stereo hoparlör
    Arkadan aydınlatmalı klavye
    Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2
    Kalem desteği
    Parmak izi okuyucusu
    1 Megapiksel arka kamera
    8 Megapiksel ön kamera
    2 x USB Type-C ports, 3.5mm kulaklık girişi ve UFS/MicroSD kart okuyucu
    Boyutlar: 302.6 x 203.2 x 9.9 mm
    Ağırlık: 1.04kg
    49.2Wh batarya
    Chrome OS işletim sistemi

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Google samsung galaxy chromebook

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