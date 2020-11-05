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Samsung Galaxy F12 7000 mAh pil ile geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.11.2020 14:55 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy F12 sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Samsung'un üreteceği yeni orta seviye akıllı telefon olacağı söylenen Galaxy F12, görünüşe bakılırsa Galaxy M51 gibi dev bir pile sahip olacak. İşte Samsung Galaxy M12'nin, iddia kaynağının listelediği diğer adıyla Galaxy F12'nin özellikleri.

Samsung Galaxy F12 7000 mAh pil ile geliyor!

Galaxy akıllı telefon ailesi oldukça farklı modellere ve serilere ev sahipliği yapıyor. Hatta A'dan Z'ye kadar birçok harfle isimlendirilen Galaxy serilerine rastlamak mümkün. Samsung son olarak Galaxy F serisine Galaxy F41'i ekleyerek ailesine yeni bir harf serisi daha eklemişti. Çıkan iddialara göre Samsung F ailesini ya da 7000 mAh değerinde devasa bir pile sahip olan Galaxy M51'in de olduğu M serisini Samsung Galaxy F12 / Galaxy M12 ile genişletecek.

SAMSUNG GALAXY F12 ÖZELLİKLERİ İLE GÖRÜNDÜ

Galaxy F12 ve Galaxy M12 olarak isimlendiriyoruz çünkü telefonun iki isimden hangisi ile çıkacağı henüz belli değil. Fakat iddialara göre ulaşılmış bazı bilgiler var. Buna göre telefon 6,7 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek. Galaxy F12'nin pil kapasitesi Galaxy M51'de olduğu gibi 7.000 mAh olacak.

Samsung Galaxy M12 özellikleri

GALAXY M12 OLARAK DA İSİMLENDİRİLİYOR

Galaxy M12 olarak da isimlendirilen telefon elde edilen bilgilere bakılırsa dörtlü bir arka kurulumunu benimseyecek. 3.5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C bağlantısı da yeni Samsung telefonunda bulunacak. Parmak izi okuyucusunun ise telefonun yan tarafında yer alması bekleniyor. Telefonun Hindistan'da geliştirilme aşamasında olduğu söyleniyor. Yani Samsung, önümüzdeki dönemde yeni telefonunun duyurusunu gerçekleştirebilir.

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