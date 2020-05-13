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Samsung Galaxy Fold Lite geliyor! Katlanabilir akıllı telefonlar ucuzluyor mu?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.05.2020 16:36 | Son Güncelleme

Samsung katlanabilir akıllı telefon Samsung Galaxy Fold Lite için düğmeye basmış olabilir. Max Weinbanch’a göre uygun fiyatlı Samsung Galaxy Fold Lite yolda. Peki Samsung Galaxy Fold Lite özellikleri neler? Fiyatı ne kadar olacak?

Samsung Galaxy Fold Lite geliyor! Katlanabilir akıllı telefonlar ucuzluyor mu?

Katlanabilir akıllı telefonlar bir hayli pahalı. Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold bugünlerde 1,899 dolardan satılıyor. Huawei markalı katlanabilir akıllı telefon Huawei Mate Xs ise ülkemizde 29,999 TL'den alıcısını buluyor. Bunun temel sebebi ise katlanabilir akıllı telefonların maliyetinin yüksek olması. Zira esnek yapılı bir ekran üretmek pek kolay değil. Ancak bir sızıntı kaynağı, Samsung'un bu engeli aştığı görüşünde.

SAMSUNG GALAXY FOLD LİTE GELİYOR

Sızıntı kaynağı Max Weinbanch'ın iddialarına göre Samsung, Galaxy Fold'un uygun fiyatlı bir versiyonunu tanıtacak. Samsung'un 2017, 2018 ve 2019 yılında üretilen Galaxy Fold parçalarından oluşturacağı yeni akıllı telefonunun adı Samsung Galaxy Fold Lite olacak. Samsung Galaxy Fold Lite, fiyat engelini aşabilmek için Samsung Galaxy Fold'a göre bazı eksikler ile gelecek.

MALİYETİ DÜŞÜRMEK İÇİN FEDA EDİLECEKLER

Samsung Galaxy Fold Lite iddialara göre 5G desteğine değil 4G desteğine sahip olacak. Haberimizin başında esnek ekranların maliyetinin yüksek olduğunu söylemiştik hatırlarsanız. Samsung bu maliyetini düşürebilmek için ise Galaxy Fold Lite da Galaxy Z Flip'teki UTG ekranı kullanmayacak. Bu da telefonun dayanıklılığını düşüren bir durum.

İŞTE GALAXY FOLD LİTE'IN MUHTEMEL FİYATI

Galaxy Fold Lite'ın fiyatı ise 1.100 doların altında olacağı söyleniyor. Bakalım Galaxy Z Flip Lite adıyla da çıkabileceği söylenen Galaxy Fold Lite önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak mı?

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