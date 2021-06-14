Samsung Galaxy M32 yakında piyasada

Samsung Galaxy M32'nin tüm özellikleri ortaya çıkartılmış durumda. Ayrıca, tasarımın tamamını ortaya çıkaran Samsung web sitesinde telefonun resmi görüntüleri de görüldü. Şimdi, Hindistan’da satışa çıkacağı söylenen Samsung Galaxy M32'nin fiyatı ve lansmanı hakkında rapor geldi.

İŞTE RAPORA GÖRE GALAXY M32'NİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Rapora göre, Galaxy M31'in halefi olacak Galaxy M32, haziran ayında Hindistan’da 15.000 Rs (yaklaşık 205 dolar/ 170 euro) ile 20.000 Rs (yaklaşık 270 dolar/225 euro)arasında bir fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. Ancak yaklaşmakta olan Galaxy M32, telefon MediaTek Helio G85 yonga seti tarafından destekleneceği için bir 5G cihazı olmayacak. Cihaz son gelen bilgilere göre 48MP ana kameralı dörtlü kamera, 6.000 mAh pil ve 800 nit maksimum parlaklığa ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,4″ FullHD+ Süper AMOLED ekran ile gelecek.

Sızan özelliklerin geri kalanı arasında Android 11, 4/6GB RAM, 64/128GB depolama ve 20MP selfie kamera yer alıyor. Arkadaki 48MP birincil kameraya 8MP ultra geniş, 5MP makro ve 5MP derinlik birimleri eşlik edecek. Samsung tarafından paylaşılan resmi görüntüler, Galaxy M32’nin yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip olacağını ve Beyaz, Siyah ve Mavi olmak üzere üç renkte geleceğini ortaya koyuyor. Söylentilerin arasnda Hindistan pazarının sadece son iki modeli alacağı bilgisi de var.

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