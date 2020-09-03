Samsung Galaxy M51'in Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Peki gelelim bizleri asıl ilgilendiren kısma. Samsung Galaxy M51 modeli için nasıl bir fiyat çizelgesi belirledi? Şimdilik Hindistan’da satışa çıkan modelin halihazırdaki fiyatı 285 euro civarlarında. Hatırlanacağı üzere M51’in Almanya fiyatı 360 euro olarak lanse edilmişti. Yani arada önemli bir fark bulunuyor.

Elbette bizi ilgilendiren temel detay telefonun Türkiye fiyatının ne kadar olacağı. Malum ülkemizde akıllı telefon fiyatları yükselmiş durumda. Yani euro bazında da baksak M51 Türkiye fiyatı hem Almanya’nın hem de Hindistan’ın üzerinde olacaktır.

İŞTE SAMSUNG GALAXY M51'İN MUHTEMEL FİYATI

Halihazırda Samsung M51’in Türkiye fiyatını açıklamış değil. Lakin genel görünüm telefonun fiyatının 3500 TL’den az olmayacağı yönünde. Keza artık yurt dışında 140 euro olan modeller bile ülkemizde 2600 TL’den satılmaya başlandı. Sonuç olarak Galaxy M51’in Türkiye fiyatının 3500 TL seviyesinin altında olmasını beklemek biraz hayal kırıklığına yol açabilir. Zaten 3000 TL seviyelerine gelirse bu cihaz muazzam bir seçenek olacaktır.

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