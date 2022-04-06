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Samsung Galaxy modelleri için dikkat çeken söylenti! Google ve Apple gibi olabilir

06.04.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy modelleri için özel işlemci iddiası ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Samsung, Google'ın şimdilik sadece Pixel 6 serisinde kullandığı Google Tensor işlemcisi gibi veya iPhone'a özel A serisi işlemciler gibi Galaxy modelleri için de özel işlemciler üretebilir.

Samsung Galaxy modelleri için dikkat çeken söylenti! Google ve Apple gibi olabilir

Samsung, Exynos işlemcilerini Galaxy serisi akıllı telefonlarında kullanıyor. Ancak Güney Koreli şirket bundan daha fazlasını yapabilir. En azından gelen iddialar bu yönde.

SAMSUNG İÇİN "ÖZEL İŞLEMCİ" SÖYLENTİSİ!

Samsung'un Galaxy akıllı telefonları için özel işlemciler yapabileceği iddia edildi. Bu iddia, TM Roh olarak bilinen Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'sunun sözlerine dayandırılıyor. Roh'un şirketin Galaxy için benzersiz bir işlemci yapacağını söylediği öne sürülüyor.

Samsung Exynos

Bu iddiadan yola çıkarak, Samsung'un sadece Galaxy akıllı telefonlarda kullanılacak özel bir işlemci yapabileceği söylentisi yayılıyor.

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GOOGLE VE APPLE ÖRNEĞİ

Eğer gerçekse, Samsung'un böyle bir planının olması pek de şaşırtıcı sayılmaz. Çünkü özel işlemci geliştiren şirketler mevcut. Örneğin; Google, Pixel 6 serisinde Google Tensor adını verdiği özel bir işlemci kullandı. Google bu işlemciyi sadece Pixel 6 serisine yerleştirdi. Google Tensor başka herhangi bir şirkete de satılmadı, satılacağı da düşünülmüyor.

Apple ise bu konuda daha da iyi bir örnek. Çünkü Apple, yıllardır iPhone serisinde kullandığı A serisi işlemcileri başka herhangi bir firmaya satmıyor. Sadece kendisi kullanıyor.

Samsung'un da benzer bir adım atacağı dillendirilse de şirketten resmi bir planlama açıklaması yapılmış değil.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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