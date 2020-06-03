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Samsung Galaxy Note 20 Plus'ın kamera özelliklerinde önemli değişiklik!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.06.2020 17:44 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Note 20 Plus kamera özellikleri sızdırıldı. Bu sızıntı, daha önce akıllı telefonları doğru tahminleriyle bilinen Ice Universe tarafından yapıldı. Sızıntıya göre, Samsung Galaxy S20 Ultra'dan çok farklı bir Samsung Galaxy Note 20 kamera deneyimi bizleri bekliyor olacak.

Samsung Galaxy Note 20 Plus'ın kamera özelliklerinde önemli değişiklik!

Samsung Galaxy Note 20 Plus ve küçük kardeşi Samsung Galaxy Note 20 hakkındaki sızıntılar gelmeye devam ediyor. Samsung'un yeni akıllı telefonları hakkında gelen her iddia, pek tabi ki Samsung'un güncel amiral gemisi Samsung Galaxy S20 Ultra ile karşılaştırıyor. Galaxy S20 Ultra'da bulunan bazı özelliklerin Samsung Galaxy Note 20 serisinde olmama ihtimali, kullanıcıları ise bir hayli şaşırtıyor. IceUniverse'in yaptığı son sızıntıya göre ise bu şaşırmalar biraz alışmamız şart.

İŞTE SAMSUNG GALAXY NOTE 20 PLUS KAMERA ÖZELLİKLERİ

Ice Universe, Weibo üzerinden Samsung Galaxy Note 20 Plus'a ait olduğunu iddia ettiği kamera özelliklerini paylaştı. İddialara göre SM-N986U model numarasına sahip olan Samsung Galaxy Note 20 Plus, üçlü kamera kurulumu ve lazer odaklama sensörüne yer verecek. Galaxy Note 20 Plus'ın kameraları sırasıyla 108 MP ana kamera + 13 MP telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera olarak görev yapacak. Paylaşılan bilgilere göre Samsung Galaxy Note 20 Plus'ın zoom yeteneği ise Samsung Galaxy S20 Ultra gibi yüksek olmayacak.

Samsung Galaxy Note 20 Plus Weibo

ZOOM ÖZELLİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

İddialar, Galaxy Note 20'nin 50x zoom yapma yeteneğine sahip olacağını gösteriyor. Samsung Galaxy S20 Ultra 100x zoom yapabiliyordu. Samsung bu özelliği Note serisine taşımayacak gibi görünüyor. Fakat Samsung bu, Samsung Galaxy Note 20 Ultra adında bir model daha tanıtarak bizlere bir sürpriz daha yapabilir ve bu modelde 100x zoom yapma özelliği sunabilir. Son gelen bilgiler de Galaxy Note 20 Ultra'nın gerçek olabileceği yönünde. Bakalım Ağustos ayında kaç adet Samsung Galaxy Note 20 serisi akıllı telefonla tanışacağız.

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