Samsung Galaxy Note 20 Plus'ın kamera özelliklerinde önemli değişiklik!

Samsung Galaxy Note 20 Plus ve küçük kardeşi Samsung Galaxy Note 20 hakkındaki sızıntılar gelmeye devam ediyor. Samsung'un yeni akıllı telefonları hakkında gelen her iddia, pek tabi ki Samsung'un güncel amiral gemisi Samsung Galaxy S20 Ultra ile karşılaştırıyor. Galaxy S20 Ultra'da bulunan bazı özelliklerin Samsung Galaxy Note 20 serisinde olmama ihtimali, kullanıcıları ise bir hayli şaşırtıyor. IceUniverse'in yaptığı son sızıntıya göre ise bu şaşırmalar biraz alışmamız şart.

İŞTE SAMSUNG GALAXY NOTE 20 PLUS KAMERA ÖZELLİKLERİ

Ice Universe, Weibo üzerinden Samsung Galaxy Note 20 Plus'a ait olduğunu iddia ettiği kamera özelliklerini paylaştı. İddialara göre SM-N986U model numarasına sahip olan Samsung Galaxy Note 20 Plus, üçlü kamera kurulumu ve lazer odaklama sensörüne yer verecek. Galaxy Note 20 Plus'ın kameraları sırasıyla 108 MP ana kamera + 13 MP telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera olarak görev yapacak. Paylaşılan bilgilere göre Samsung Galaxy Note 20 Plus'ın zoom yeteneği ise Samsung Galaxy S20 Ultra gibi yüksek olmayacak.