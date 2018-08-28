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Samsung Galaxy Note 9 alana Gear VR hediye!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2018 11:25 | Son Güncelleme

Galaxy Note 9’da ortaya çıkan Gear VR sorunu, Samsung'un ücretsiz adaptör dağıtmasına sebep oldu.

Samsung Galaxy Note 9 alana Gear VR hediye!

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9, tanıtılmasıyla beraber dikkatleri üzerine çeken bir telefon modeli. Bu konuda daha fazla müşteri çekmek isteyen Samsung, kullanıcılarına ek bir cihazı ücretsiz alma fırsatı sunuyor.

Firmanın sağlam cihazlarından biri olan sanal gerçeklik uygulaması, Galaxy Note 9’da Gear VR ile çalışmayarak sorun çıkarmıştı. Bunun sonucunda Samsung, çözümü kullanıcılarına ücretsiz adaptör vermekte buluyor.

Note 9'un Gear VR ile kullanılmasına olanak tanıyan USB Type-C adaptör, Samsung’un sorunun çözümü için bulduğu en kolay yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Note 9 alana Gear VR adaptörü hediye!

Ancak şunu da belirtmekte fayda var ki ücretsiz dağıtım işlemi şu anda sadece ABD’de kullanıcıları için geçerli ve aynı yöntemin Türkiye’de de olacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmış değil. Bu yüzden hemen heyecanlanmaya gerek yok.

Özellikle ülkemizde oldukça pahalı olan Note 9'da böylesine ufak bir hata ile karşılaşılması bazı kullanıcıları rahatsız etmiş durumda. Bu noktada sizler de sahip olduğunuz Gear VR ile Note 9 cihazınızı kullanamadıysanız, cihazı sanal gerçeklik gözlüğüne takmak için güç uygulamanıza gerek yok.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy Note 9 Gear VR

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