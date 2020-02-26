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Samsung Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite Türkiye'de! İşte fiyatlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.02.2020 17:22 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy Note 10 Lite ve Samsung Galaxy A71 sonunda Türkiye topraklarına giriş yaptı. Galaxy S20 serisinin tanıtılmasının ardından Türkiye'ye gelen Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite'ın fiyatları neredeyse Galaxy S10 ve Galaxy Note 10'un fiyatıyla aynı.

Samsung Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite Türkiye'de! İşte fiyatlar

Samsung Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisi 2019 yılında tanıtılmıştı. Akıllı telefonların tanıtılmasının ardından şirket, bir süpriz yapmış ve bundan yaklaşık birkaç ay önce Samsung Galaxy S10 Lite ve Samsung Galaxy Note 10 Lite gibi daha mütevazi özelliklere sahip Samsung Galaxy telefonlarını duyurmuştu. Geçen sürenin ardından Samsung Galaxy S10 Lite ve Samsung Galaxy Note 10 Lite Samsung Türkiye tarafından ülkemiz topraklarında satışa sunuldu.

İŞTE SAMSUNG GALAXY NOTE 10 LİTE'IN FİYATI

Samsung Türkiye, orta seviye kullanıcılara hitap eden ve S-Pen desteği isteyen Galaxy Note 10 Lite modelini satın almak için diğer orta seviye akıllı telefonlardan daha yüksek bir fiyat ödemeniz gerekecek. Zira, Galaxy Note 10 Lite halihazırda 4.999 TL'lik fiyatıyla satışta bulunuyor. Samsung Galaxy S10 Lite tarafında ise durum bundan farklı değil.

SAMSUNG GALAXY S10 LİTE, GALAXY S10'DAN DAHA PAHALI

Samsung Türkiye Galaxy S10 Lite için ise 5.499 TL'lik bir fiyat belirledi. Aynı fiyata hatta çeşitli satış kanalları aracılığıyla 10 lira daha ucuza Galaxy S10'un satın alınabildiğini düşünürsek, Galaxy S10 Lite'ın üst modeli olan Galaxy S10'dan daha yüksek bir fiyatla satışa sunulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Olay gerçekten kafa karıştırıcı.

Samsung Galaxy S10 (2)

SAMSUNG GALAXY A71 NİSPETEN DAHA UCUZ

Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy A71 ise diğer iki akıllı telefonu göre nispeten daha ucuz. Samsung Galaxy A71 halihazırda 3.699 TL'den satın alınabiliyor. Samsung Türkiye'nin yakın bir zamanda Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy Note 10 Lite ve Samsung Galaxy A71'in fiyatında indirime gitmesi bekleniyor.

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