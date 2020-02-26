Samsung Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite Türkiye'de! İşte fiyatlar

Samsung Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisi 2019 yılında tanıtılmıştı. Akıllı telefonların tanıtılmasının ardından şirket, bir süpriz yapmış ve bundan yaklaşık birkaç ay önce Samsung Galaxy S10 Lite ve Samsung Galaxy Note 10 Lite gibi daha mütevazi özelliklere sahip Samsung Galaxy telefonlarını duyurmuştu. Geçen sürenin ardından Samsung Galaxy S10 Lite ve Samsung Galaxy Note 10 Lite Samsung Türkiye tarafından ülkemiz topraklarında satışa sunuldu.

İŞTE SAMSUNG GALAXY NOTE 10 LİTE'IN FİYATI

Samsung Türkiye, orta seviye kullanıcılara hitap eden ve S-Pen desteği isteyen Galaxy Note 10 Lite modelini satın almak için diğer orta seviye akıllı telefonlardan daha yüksek bir fiyat ödemeniz gerekecek. Zira, Galaxy Note 10 Lite halihazırda 4.999 TL'lik fiyatıyla satışta bulunuyor. Samsung Galaxy S10 Lite tarafında ise durum bundan farklı değil.

SAMSUNG GALAXY S10 LİTE, GALAXY S10'DAN DAHA PAHALI

Samsung Türkiye Galaxy S10 Lite için ise 5.499 TL'lik bir fiyat belirledi. Aynı fiyata hatta çeşitli satış kanalları aracılığıyla 10 lira daha ucuza Galaxy S10'un satın alınabildiğini düşünürsek, Galaxy S10 Lite'ın üst modeli olan Galaxy S10'dan daha yüksek bir fiyatla satışa sunulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Olay gerçekten kafa karıştırıcı.