HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy S20+ DxOMark'tan aldığı puan ile şaşırttı!

Samsung Galaxy S20+ DxOMark'tan aldığı puan ile şaşırttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.05.2020 16:42 | Son Güncelleme

DxOMark Samsung Galaxy S20+'ı tekrar konuk etti. Fakat DxOMark'ın Samsung Galaxy S20+'ı konuk etme sebebi bu sefer kamera testi değildi. Test farklı olsa da Samsung Galaxy S20+ testten herkesi şaşırtan bir sonuç aldı.

Samsung Galaxy S20+ DxOMark'tan aldığı puan ile şaşırttı!

Samsung Galaxy S20+ geçtiğimiz günlerde DxOMark ekibine konuk olmuş ve kamera yeteneklerini ünlü test ekibine sergilemişti. Biz de bunu sizlerle tam da şurada paylaşmıştık. Samsung Galaxy S20+ için bugün DxOMark'tan bir haber daha geldi. DxOMark Samsung Galaxy S20+'a tekrar test etti. Fakat bu test ses ile ilgiliydi.

DXOMARK SAMSUNG GALAXY S20+'IN SES PERFORMANSINI ÖLÇTÜ

DxOMark Samsung Galaxy S20+'ın ses performansını ölçmek için telefonu bir kez daha inceledi. İncelemeler sonucunda Galaxy S20+ kamera tarafıyla aldığı puanı aratacak bir sonuç aldı. Zira akıllı telefon, ses kalitesi ve performansı testinden 66 puan alabildi.

Galaxy S20+ DxoMark

OYUN DENEYİMİ PERFORMANSI YETERSİZ

DxOMark'a göre Galaxy S20+ ses çalma konusunda ortalama bir performansa ve daha tiz bir ses yapısına sahip. Ancak tüm bunlara rağmen, iş düşük frekanslı seslere ve bas sistemine gelince Galaxy S20+ yetersiz bir performans sunuyor. Oyun deneyiminde ise cihazın performansı farklı bir sonuç vermiyor ve en yüksek seste ses dengesini ayarlayamıyor.

RAKİPLERİNİN ALTINDA KALDI

Samsung Galaxy S20+'ın ses kayıt özelliği ise oldukça iyi. Test için hazırlanmış bir müzik parçasını verimli bir şekilde kayıt edebilen Galaxy S20+, aldığı 66 puan ile en iyi ses performansı sunan akıllı telefonlar listesinde 11. sıraya yerleşiyor. Samsung Galaxy S20+'ın önünde ise Huawei Mate 20X ve Apple iPhone 11 Pro Max gibi rakipler yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...
2020 listesinde bulunuyordu, yenisi tanıtıldı! İşte özellikleri2020 listesinde bulunuyordu, yenisi tanıtıldı! İşte özellikleri
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

“Hanımağa” olarak bilinen Güniz Akkuş gözaltına alındı

“Hanımağa” olarak bilinen Güniz Akkuş gözaltına alındı

Kendisine 'ayı' diyenlere yanıtı incecik pozları oldu! 25 kilo verdi! İşte sırrı

Kendisine 'ayı' diyenlere yanıtı incecik pozları oldu! 25 kilo verdi! İşte sırrı

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

İlk kez görüntülendi! Yerli koronavirüs ilacı burada üretiliyor

İlk kez görüntülendi! Yerli koronavirüs ilacı burada üretiliyor

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Geçtiğimiz günlerde satışa çıktı, bugün yeni modeli geldi!

Geçtiğimiz günlerde satışa çıktı, bugün yeni modeli geldi!

İşte Android 10 güncellemesi alacak telefonlar

İşte Android 10 güncellemesi alacak telefonlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyunlarınız hızlı yüklensin ister misiniz?

Oyunlarınız hızlı yüklensin ister misiniz?

Xiaomi Redmi Note 9 Pro ve Xiaomi Mi Note 10 Lite Türkiye'de! İşte Türkiye fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Galaxy A20s güncellendi: Samsung Galaxy A21s tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

2020 listesinde bulunuyordu, yenisi tanıtıldı! İşte özellikleri

Resmen açıklandı: NextVR artık Apple'ın!

Apple'dan dikkat çeken satın alma!

YouTube çöktü, yürekler ağza geldi!

YouTube yürekleri ağızlara getirdi!

Belli oldu! iPhone SE 2020'nin Apple'a maliyeti ne kadar?

Belli oldu! Yeni iPhone ne kadara mal oluyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.