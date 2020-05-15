Samsung Galaxy S20+ DxOMark'tan aldığı puan ile şaşırttı!

Samsung Galaxy S20+ geçtiğimiz günlerde DxOMark ekibine konuk olmuş ve kamera yeteneklerini ünlü test ekibine sergilemişti. Biz de bunu sizlerle tam da şurada paylaşmıştık. Samsung Galaxy S20+ için bugün DxOMark'tan bir haber daha geldi. DxOMark Samsung Galaxy S20+'a tekrar test etti. Fakat bu test ses ile ilgiliydi.

DXOMARK SAMSUNG GALAXY S20+'IN SES PERFORMANSINI ÖLÇTÜ

DxOMark Samsung Galaxy S20+'ın ses performansını ölçmek için telefonu bir kez daha inceledi. İncelemeler sonucunda Galaxy S20+ kamera tarafıyla aldığı puanı aratacak bir sonuç aldı. Zira akıllı telefon, ses kalitesi ve performansı testinden 66 puan alabildi.

OYUN DENEYİMİ PERFORMANSI YETERSİZ

DxOMark'a göre Galaxy S20+ ses çalma konusunda ortalama bir performansa ve daha tiz bir ses yapısına sahip. Ancak tüm bunlara rağmen, iş düşük frekanslı seslere ve bas sistemine gelince Galaxy S20+ yetersiz bir performans sunuyor. Oyun deneyiminde ise cihazın performansı farklı bir sonuç vermiyor ve en yüksek seste ses dengesini ayarlayamıyor.

RAKİPLERİNİN ALTINDA KALDI

Samsung Galaxy S20+'ın ses kayıt özelliği ise oldukça iyi. Test için hazırlanmış bir müzik parçasını verimli bir şekilde kayıt edebilen Galaxy S20+, aldığı 66 puan ile en iyi ses performansı sunan akıllı telefonlar listesinde 11. sıraya yerleşiyor. Samsung Galaxy S20+'ın önünde ise Huawei Mate 20X ve Apple iPhone 11 Pro Max gibi rakipler yer alıyor.

