Samsung Galaxy S20 FE'nin DxOMark puanı açıklandı!

DxOMark test ekibi akıllı telefonları kamera performansı yönünden test ediyor. Teknolojiyi yakından takip edenler, özellikle yeni bir akıllı telefon almak istediklerinde DxOMark ekibinin yaptığı testlerin sonuçlarına bakabiliyor. Test ekibi daha önce Huawei Mate 40 Pro, iPhone 12 Pro Max gibi hem iOS hem de Android tarafında yer alan akıllı telefonu bugüne dek test masasında ağırladı. Şimdi ise DxOMark'ın yeni konuğu Samsung'un uygun fiyatlı Android cihazı Samsung Galaxy S20 FE oldu.

İŞTE SAMSUNG GALAXY S20 FE'NİN DXOMARK PUANI

Samsung Galaxy S20 FE DxOMark testinin sonucu, test ekibinin sitesi üzerinden paylaşıldı. Buna göre Snapdragon 865 işlemcili akıllı telefon fotoğraf yetenekleri ile 119 puan, video yetenekleri ile ise 101 puan aldı. Galaxy S20 FE'nin DxOMark genel puanı ise 115 olarak açıklandı. Telefon bu puanlama ile DxOMark en iyi kamera performansına sahip akıllı telefonlar listesinde kendisi gibi Snapdragon 865 işlemcisiyle gelen Xiaomi Mi 10T Pro'nun (118 puan) ve geçtiğimiz yılın iPhone modeli iPhone 11'in (119 puan) gerisinde kaldı.