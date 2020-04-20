Samsung, Galaxy S20 Ultra'nın can sıkıcı sorununu çözecek!

Samsung Galaxy S20 Ultra yeşil ekranı sorunu kullanıcılardan büyük tepki aldı. Bu sorunda Galaxy S20 Ultra kullanıcıları, ekranlarının 120 Hz ekran yenileme hızında çalıştıklarında yemyeşil olma sorunundan şikayetçiydi. Kullanıcılar bu şikayetini çeşitli forumlar aracılığıyla Samsung'a duyurmaya çalıştı. Ve bugün Samsung kullanıcılarının sesini duydu.

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA YEŞİL EKRAN SORUNUNU ÇÖZÜYOR

Samsung, Galaxy S20 Ultra yeşil ekran sorunu için harekete geçti. Samsung, yeşil ekran sorununu çözecek bir güncellemenin üzerinde çalışmaya başladı. Samsung'un yakında yayınlayacağı Galaxy S20 Ultra güncellemesi ile yeşil ekran sorunu düzeltilecek.

Sorunun zaten yazılımsal bir sorun olduğu düşünülüyordu, Samsung'un bir güncelleme üzerinde çalışmaya başlaması ile bu da kesinlik kazanmış oldu.

