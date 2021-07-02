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Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, en iyi telefon ödülünü aldı

02.07.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G en iyi akıllı telefon ödülünü kazandı. Galaxy S21 5G, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2021 kapsamındaki Global Mobil Ödülleri'nde (Global Mobile Awards) "En İyi Akıllı Telefon" seçildi.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, en iyi telefon ödülünü aldı

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Ocak 2021'de tanıtıldı. Telefon yalnız da gelmedi. Galaxy S21 ailesine mensup olan telefonun yanında Galaxy S21 ve Galaxy S21+ gibi iki model daha vardı. Galaxy S21 Ultra 5G ise ailenin en güçlü üyesiydi. Üstelik Galaxy Note ailesinden izler taşıyor ve S Pen kalemine destek veriyordu. Samsung'un 2021'deki en güçlü telefonu, şimdi ise ödül kazandı.

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Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2021'e Global Mobil Ödülleri'nde (Global Mobile Awards) Samsung Galaxy S21 Ultra 5G en iyi telefon olarak seçildi. Galaxy S21 Ultra 5G'yi Samsung'un şimdiye kadar ürettiği en iyi Android akıllı telefon olarak niteleyen jüri, telefonun AMOLED ekranına, kameralarına ve diğer özelliklerine dikkat çekti.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G-1

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SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G'nin özellikleri arasında 6.8 inç büyüklüğünde, 120 Hz adaptif yenileme hızı teknolojisine sahip, QHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran bulunuyor. Snapdragon 888 veya Exynos 2100 işlemcisinden güç alan telefonun arkasında ise 108 MP ana kamera ve 12 MP + 10 MP + 10 MP olmak üzere üç kamera daha yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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