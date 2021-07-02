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Samsung, Galaxy F22 cihazı üzerinde çalışıyor

02.07.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, Hindistan pazarı için yeni bir F serisi telefon sunmaya hazır. Akıllı telefon, iddialara göre Temmuz ayının ikinci haftasında Hindistan’da piyasaya sürülecek ve Samsung Galaxy F22 olarak adlandırılacak.

Samsung, Galaxy F22 cihazı üzerinde çalışıyor

Samsung, 5G dışındaki pazarlara da Galaxy A22 adı altında geleceği söylenen bir Galaxy F22 akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın Google Play Console‘da görülmesi ile şimdiden hakkında bilgi sahibi olduk.

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İŞTE SAMSUNG GALAXY F22'NİN ÖZELLİKLERİ

Telefon Google Play listesinde karşımıza çıktı ve temel özelliklerini doğruladı. Cihaz Mediatek Helio G80 yonga seti ve 4GB RAM ile gelecek. Bu uygun fiyatlı akıllı telefon kutusundan Android 11 ile çıkacak ve görünüşe göre tek selfie kamerası için çentikli Infinity-U ekrana sahip olacak.

Samsung Galaxy F22

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Liste aynı zamanda 1.336 x 720 piksel ekran çözünürlüğünü de ortaya koyuyor. Cihazda parmak izi tarayıcının yan tarafta olduğu gerçeği göz önüne alınırsa muhtemelen bir LCD ekranla gelecek. Cihaz hakkında önceki sızıntılar, 15W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil ve 48MP ana kamera ile 8MP ultra geniş açılı kamera dahil olmak üzere arkada dört kamera ortaya çıkarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung Hindistan
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