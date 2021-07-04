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  4. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G yeni rengine kavuştu

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G yeni rengine kavuştu

04.07.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yılın başlarında Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy ve Phantom Brown renklerinde tanıtılan Samsung Galaxy S21 Ultra 5G şimdi yeni bir renkle geliyor.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G yeni rengine kavuştu

Navy renk seçeneği şu anda yalnızca Best Buy aracılığıyla tek bir bellek yapılandırmasıyla satışta olacak 8 GB RAM + 128 GB depolama.

İnternette karşımıza çıkan birimin fiyatı ise 1.100 ABD Doları. Yeni rengin yanı sıra, Navy renk modelindeki diğer her şey diğer renk sürümleriyle aynı kalıyor.
Snapdragon 888 SoC, 6.8″ QHD+ 120Hz Dinamik AMOLED ekran, 108MP dörtlü kamera, 40MP selfie kamera ve 5.000 mAh pil gibi her şey aynı. 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj da dahil.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, doğal 120Hz destekli, buna uyarlanabilir geniş bir 1440p ekrana sahip. Ayrıca, biri 3x, diğeri 10x optik zoom için olmak üzere iki özel telefoto kamera ile geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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