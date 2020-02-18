Samsung Galaxy Z Flip'in ekran değişim ücreti açıklandı! Dudağınız uçuklayacak...

Samsung Galaxy Z Flip, Samsung'un 2020 yılı için tasarladığı en özel akıllı telefonlarından biri. Kuşkusuz Galaxy Z Flip'i bu kadar özel yapan şey, bükülebilir cam ile kaplı olan katlanabilir ekranı. Bu ekran Samsung'un mühendisliğinin büyük bir başarısı olarak gösteriliyor. Fakat böylesine yeni teknolojilerin maliyeti de yüksek olabiliyor. Örneğin, katlanabilir bir yapıya sahip ekrana herhangi bir geldiğinde ödeyeceğiniz ücret, IPS bir ekran için ödeyeceğiniz ücretten kat kat fazla olabiliyor. Çeşitli otoriteler tarafından bu durumun Galaxy Fold'tan daha uygun bir fiyata satışa sunulan Samsung Galaxy Z Flip'te değişeceği tahmin edilse de, Samsung'un resmi fiyatlandırma listesine bakılırsa hiçbir değişiklik yok.

SAMSUNG GALAXY Z FLİP'İN EKRAN DEĞİŞİM ÜCRETİNİ AÇIKLADI

Samsung, Galaxy Z Flip'in çok merak edilen ekran değişim ücretini sonunda paylaştı. Samsung'un resmi internet sitesinde yer alan listeye göre Galaxy Z Flip'in ekran değişim ücreti 500 dolar (yaklaşık 3000 TL) olacak. Bu ülkemiz standartlarında neredeyse üst segment bir akıllı telefonun fiyatına karşılık geliyor. Yani, Samsung Galaxy Z Flip'in ekran değişim ücreti ile bir akıllı telefon alınabiliyor.