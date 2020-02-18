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Samsung Galaxy Z Flip'in ekran değişim ücreti açıklandı! Dudağınız uçuklayacak...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.02.2020 09:48 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Z Flip ekran değişim ücreti belli oldu. Samsung'un Android'li katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip'in ekran değişim ücreti Samsung tarafından açıklandı. Söz konusu ücret oldukça dudak uçuklatıcı. Ancak işin bir de Motorola Razr 2019 tarafı var.

Samsung Galaxy Z Flip'in ekran değişim ücreti açıklandı! Dudağınız uçuklayacak...

Samsung Galaxy Z Flip, Samsung'un 2020 yılı için tasarladığı en özel akıllı telefonlarından biri. Kuşkusuz Galaxy Z Flip'i bu kadar özel yapan şey, bükülebilir cam ile kaplı olan katlanabilir ekranı. Bu ekran Samsung'un mühendisliğinin büyük bir başarısı olarak gösteriliyor. Fakat böylesine yeni teknolojilerin maliyeti de yüksek olabiliyor. Örneğin, katlanabilir bir yapıya sahip ekrana herhangi bir geldiğinde ödeyeceğiniz ücret, IPS bir ekran için ödeyeceğiniz ücretten kat kat fazla olabiliyor. Çeşitli otoriteler tarafından bu durumun Galaxy Fold'tan daha uygun bir fiyata satışa sunulan Samsung Galaxy Z Flip'te değişeceği tahmin edilse de, Samsung'un resmi fiyatlandırma listesine bakılırsa hiçbir değişiklik yok.

SAMSUNG GALAXY Z FLİP'İN EKRAN DEĞİŞİM ÜCRETİNİ AÇIKLADI

Samsung, Galaxy Z Flip'in çok merak edilen ekran değişim ücretini sonunda paylaştı. Samsung'un resmi internet sitesinde yer alan listeye göre Galaxy Z Flip'in ekran değişim ücreti 500 dolar (yaklaşık 3000 TL) olacak. Bu ülkemiz standartlarında neredeyse üst segment bir akıllı telefonun fiyatına karşılık geliyor. Yani, Samsung Galaxy Z Flip'in ekran değişim ücreti ile bir akıllı telefon alınabiliyor.

Galaxy Z Flip

MOTOROLA RAZR 2019'UN EKRANI DAHA PAHALI

Galaxy Z Flip'in ekran değişim ücreti gerçekten yüksek bir rakam. Fakat, Motorola Razr 2019'un ekran değişim ücretini duyunca Galaxy Z Flip'in ekranının fiyatı size daha ucuz gelebilir. Zira Motorola Razr 2019'un ekranını değiştirmek 700 dolara (yaklaşık 4240 TL) mal oluyor. Bu da üst segment bir akıllı telefonun fiyatına denk geliyor. Yani olur da Motorola Razr 2019 sahibi olur ve bir aksilik sonucu (nazar nazar) ekranınızı değiştirmeniz gerekirse, yeni bir akıllı telefon almanız en mantıklı seçeneklerden biri olarak görünüyor. Tabi katlanabilir akıllı telefonun kullanmaya devam etmek isterseniz o başka...

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