HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung hisseleri değişti

Samsung hisseleri değişti

16.11.2020 12:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsung hisseleri değişti

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, hisseleri ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Firmanın pandemi nedeniyle işleri biraz kötü gidiyordu.

Dünya geneline yayılan salgın, Samsung hisseleri için de büyük bir tehdit oluşturdu. The Korea Economic Daily tarafından yapılan bir açıklama durumu açıkçası biraz değiştirdi.

SAMSUNG PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNDÜ

Bireysel yatırımcıların net 2,6 milyar dolar seviyelerinde yatırım yapması, şirketin pandemi öncesine dönmesini sağladı. Böylece, şirketin hisseleri yine değer kazandı. ABD seçimleri nedeniyle hisselerde yine gözle görülür bir değişim olmuştu. Ancak bu pek fazla etkili olmadı.

DRAM yongalarına olan talebin artması ise hisselerdeki belirgin artışı daha da artırdı. Pandemi öncesi dönemle aynı seviyeye gelen Samsung, bu değişimi devam ettirme niyetinde.

Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong'un gizemli telefonu şaşkınlık yarattı!Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong'un gizemli telefonu şaşkınlık yarattı!

Şu anda Samsung hisseleri 57 dolar seviyesinden satışta. 2021 yılında bu satış başarısının daha da artacağı tahmin ediliyor. Sizce şirketin başarılarına bu şekilde devam etmesi mümkün mü?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı
Samsung Başkan Yardımcısı'nın gizemli telefonu şaşkınlık yarattıSamsung Başkan Yardımcısı'nın gizemli telefonu şaşkınlık yarattı
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak?

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Açıklama geldi

Paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Açıklama geldi

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong'un gizemli telefonu şaşkınlık yarattı!

Samsung Başkan Yardımcısı'nın gizemli telefonu şaşkınlık yarattı

Samsung Galaxy S21 ailesinin özellikleri gün yüzüne çıktı

Taze bilgiler geldi: İşte Samsung Galaxy S21'in tüm özellikleri!

iPhone SE Plus iddiaları tekrar doğdu!

Apple beklenen iPhone hamlesini yapıyor mu?

Bir ilk yaşandı: NASA, 4 astronotu taşıyan SpaceX'e ait uzay aracını fırlattı

Bir ilk yaşandı: NASA, SpaceX'e ait uzay aracını fırlattı

Kullanıcılar bildirdi: iPhone 12 Mini ekran sorunu yaşıyor

Apple'ın 'minik şampiyonunda' can sıkıcı problem!

iPhone'dan önce o vardı! Nokia en iyi telefon seçildi

iPhone'dan önce o vardı! Nokia en iyi telefon seçildi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.