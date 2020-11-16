Samsung hisseleri değişti

Dünya geneline yayılan salgın, Samsung hisseleri için de büyük bir tehdit oluşturdu. The Korea Economic Daily tarafından yapılan bir açıklama durumu açıkçası biraz değiştirdi.

SAMSUNG PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNDÜ

Bireysel yatırımcıların net 2,6 milyar dolar seviyelerinde yatırım yapması, şirketin pandemi öncesine dönmesini sağladı. Böylece, şirketin hisseleri yine değer kazandı. ABD seçimleri nedeniyle hisselerde yine gözle görülür bir değişim olmuştu. Ancak bu pek fazla etkili olmadı.

DRAM yongalarına olan talebin artması ise hisselerdeki belirgin artışı daha da artırdı. Pandemi öncesi dönemle aynı seviyeye gelen Samsung, bu değişimi devam ettirme niyetinde.

Şu anda Samsung hisseleri 57 dolar seviyesinden satışta. 2021 yılında bu satış başarısının daha da artacağı tahmin ediliyor. Sizce şirketin başarılarına bu şekilde devam etmesi mümkün mü?

