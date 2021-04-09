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Samsung, iTest ile iPhone kullanıcılarına Samsung telefon denetiyor!

09.04.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, iTest adında yeni bir hizmet duyurdu. iTest hizmeti, çoğu kişiye şaka gibi gelecek bir deneyim sunuyor. Zira iTest sayesinde Apple üretimi bir iPhone'da One UI arayüzüne sahip bir Samsung telefonu deneyimlemek mümkün oluyor.

Samsung, iTest ile iPhone kullanıcılarına Samsung telefon denetiyor!

Samsung iOS kullanıcılarının bir Samsung telefon kullanmaları için çeşitli kampanyalar yapıyor. Hatta şirketin çoğu zaman iPhone modellerini ti'ye alan reklam çalışmaları yaptığını gördük. Fakat Samsung, şimdi belki de eşi benzeri olmayan bir işe imza attı. Zira iTest adı verilen web tabanlı bir uygulama ile iPhone'da Samsung telefon kullanma dönemi başladı.

iTEST İLE iPHONE'DA SAMSUNG TELEFON DENEYİMİ

Evet, yanlış duymadınız. Samsung, iTest adını verdiği bir web tabanlı uygulama ile iPhone kullanıcılarının Samsung'un arayüzü One UI'ı test etmesine ve deneyimlemesine imkan veriyor. Böylece iPhone kullanıcıları, Galaxy telefonların nasıl bir deneyim sunduğunu, bizzat kendi iOS telefonları üzerinden görebiliyorlar. Safari aracılığıyla iTest'in resmi web sitesine gittiğinizde, söz konusu sayfayı ana ekranınıza eklemeniz, bu deneyimi başlatan ilk adımlardan biri oluyor.

iPhone'da Samsung One UI

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GERÇEKÇİ UYGULAMA BİLDİRİM DE GÖNDERİYOR

Ana ekrana eklediğiniz web tabanlı uygulamayı açtığınızda sanki bir Samsung telefonun ana ekranı karşınıza çıkıyor. Burada Galaxy Store, Galeri ve Ayarlar gibi ikonlara tıklayarak One UI arayüzünün nasıl bir deneyim sağladığı hakkında fikir edinilebiliyor. Ayrıca uygulama size sahte bildirimler göndererek, gerçeğe yakın bir deneyim sunmayı amaç ediniyor. Arada iOS'un gerçek bildirimleri de ekranınıza düşüyor. Eğer siz de bir iPhone kullanıcısıysanız, iTest'i, iPhone 7 ve üzeri modellerde kullanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Samsung
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