Samsung, kuantum kriptografi teknolojisine sahip Galaxy Quantum 2'yi tanıttı! İşte özellikleri

Samsung akıllı telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Şirket hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde ülkemizde de satışa sunulan Galaxy A52 ve Galaxy A72 modellerini kamuoyuna tanıtmıştı. Şimdi ise Samsung'tan bir özelliği ile diğer akıllı telefonlardan sıyrılan bir telefon daha geldi. Bu telefon; Galaxy Quantum 2.

SAMSUNG GALAXY QUANTUM 2 QRNG ÇİPE SAHİP

Galaxy Quantum 2'nin diğer akıllı telefonlardan sıyrılan özelliği, şüphesiz ki kuantum kriptografi teknolojisi. Telefon, kuantum rastgele sayı üreticisi (QRNG) çipi ile birlikte rastgele sayılar üretiyor ve güvenliğe önem verenlerin dikkatini çekiyor. Samsung, Galaxy Quantum 2'nin dünyanın en küçük kuantum rasgele sayı üretecine sahip olduğunu söylüyor. Böyle bir telefonun fiziksel erişim olmadan hack'lenmesi zor gözüküyor. Şimdi Galaxy Quantum 2'nin diğer özelliklerine bakalım.

GALAXY QUANTUM 2 BAŞKA NELER SUNUYOR?

Quantum 2, 6,7 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekran ile geliyor. Bu ekranın altında Snapdragon 855+ işlemcisi bulunuyor. Bunun dışında elde edebildiğimiz tek bilgi, telefonun 64 megapiksellik ana kamera ile gelecek olması. Samsung Galaxy Quantum 2, 23 Nisan'da Güney Kore'de satışa çıkacak.

