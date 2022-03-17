HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung kullanıcılarına şirket yöneticisi Jong-Hee Han'dan GOS özrü!

Samsung kullanıcılarına şirket yöneticisi Jong-Hee Han'dan GOS özrü!

17.03.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung'un üst düzey yöneticisi Jong-Hee Han, Samsung kullanıcıları için resmi bir "GOS özrü" yayınladı. Bu özür, GOS (Game Optimizing Service) uygulamasının Samsung markalı cihazları yavaşlattığına dair iddiaların ortaya çıkması nedeniyle geldi.

Samsung kullanıcılarına şirket yöneticisi Jong-Hee Han'dan GOS özrü!

Samsung'a ait oyun optimizasyon hizmeti yazılımı GOS'un (Game Optimizing Service) TikTok ve Instagram'ın da dahil olduğu binlerce uygulamayı yavaşlattığı iddiası ortaya atılmıştı. Ancak GOS'un 3DMark ve Geekbench gibi benchmark uygulamalarını yavaşlatmadığı öne sürülmüştü.

SAMSUNG GOS NEDENİYLE ÖZÜR DİLEDİ

Samsung şimdi ise GOS sorunu iddiaları nedeniyle kullanıcılardan özür diledi. Düzenlenen hissedarlar toplantısında konuşan Samsung'un üst düzey yöneticisi Jong-Hee Han, Samsung'un böyle bir sorunun tekrar yaşanmasını önlemek için müşterileri daha yakından dinleyeceğini dile getirdi.

samsun

Geekbench'ten Samsung'a &quot;GOS&quot; şoku! O telefonlar listeden kaldırıldıGeekbench'ten Samsung'a "GOS" şoku! O telefonlar listeden kaldırıldı

Geekbench geçtiğimiz günlerde son dört nesil Galaxy S amiral gemisi modelleri ve Galaxy Tab S8 serisini GOS'un telefonların performansını yavaşlattığı ve benchmark uygulamalarını yavaşlatmadığı iddiası nedeniyle platformundan kaldırmıştı.

SAMSUNG GOS NEDİR?

Özetlemek gerekirse, Samsung'un en yeni Galaxy S akıllı telefonlar ve tabletlerin yanı sıra bazı eski amiral gemisi cihazlarına önceden yüklenmiş olarak gelen ve pil ömrünü uzatmak için oyun sırasında ince performans ayarları uygulayan hizmeti Oyun Optimizasyon Servisi - Game Optimizing Service (GOS) olarak adlandırılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zelenskiy'nin videosu hayrete düşürdü! Gerçek sonradan anlaşıldıZelenskiy'nin videosu hayrete düşürdü! Gerçek sonradan anlaşıldı
Sağlık çalışanları protesto etti! Uzman çavuş hastaneden böyle taburcu olduSağlık çalışanları protesto etti! Uzman çavuş hastaneden böyle taburcu oldu
10 yıldır evi çatlıyor! Öğrendikleri gerçek şoke etti10 yıldır evi çatlıyor! Öğrendikleri gerçek şoke etti
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Lüks otomobille evden kaçan 17 yaşındaki genç kazada öldü! Arkasında bu notu bıraktı

Lüks otomobille evden kaçan 17 yaşındaki genç kazada öldü! Arkasında bu notu bıraktı

Chelsea için serveti gözden çıkardı! İşte teklifi

Chelsea için serveti gözden çıkardı! İşte teklifi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.