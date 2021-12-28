Samsung, LG ile iş ortaklığı peşinde

Samsung en büyük rakibi LG ile ortaklık kurmak istiyor! Samsung denildiği zaman akla akıllı telefondan bilgisayara, buzdolabından televizyona onlarca farklı kategori gelebilir. Bunun sebebi ise hiç kuşkusuz şirketin bitmek tükenmek bilmeyen yeni pazarlara açılma arzusu. Güney Koreli teknoloji şirketi, bu politikası sayesinde zaman içerisinde anavatanı olan Güney Kore sınırlarının çok dışına çıkmış ve orta sınıf bir teknoloji markası konumundan dünya devi, oyun kurucu pozisyonuna evrilmiştir.

Aslında benzer bir başarı hikayesi LG için de geçerli. Üstelik LG’de Güney Koreli bir teknoloji devi ve bu nedenle Samsung ile doğal rakip konumundalar. Her ne kadar LG akıllı telefon piyasasında büyük bir hüsran yaşasa da, bu durum Güney Koreli teknoloji devinin tedarik noktasında dünyanın en önemli şirketlerinden biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Hatta bu konuda sınırlar o kadar net ki, en büyük rakibi olan Samsung bile LG’nin üretim ağından payını alabilmek için kapıda bekliyor. Samsung’dan yapılan açıklamalarda, şirketin 2022 yılında ilk OLED TV‘lerini piyasaya sürmek istediğini biliyoruz.

Bu kapsamda LG Display ile büyük ölçekli bir ticaret alışverişi yapmak isteyen Samsung’un bu talebi şimdilik LG cephesinden olumlu yanıt alıyor. Eğer ilerleyen günlerde bir pürüz yaşanmazsa, Samsung 2022 yılında LG Display’den tamı tamına 1.5 milyon OLED TV paneli satın alacak. Bunun yanında kendi alt firması olan Samsunn Display’den de 500 binin üzerinde Q-OLED panel siparişi verilecek.

Tabi Güney Koreli teknoloji devinin tüm bu girişimleri, sektörde önemli bir paya sahip olan LG ve Sony ile rekabet etmesine yardımcı olabilecek mi bunu bize zaman gösterecek.

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