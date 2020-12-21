Samsung şeffaf ekranlı akıllı telefon üzerinde çalışıyor!

Samsung katlanabilir akıllı telefonlar ile kullanıcılarını bir süre önce tanıştırdı. Galaxy Fold ile başlayan bu süreç, daha sonra dikey katlanabilen Galaxy Z Flip'i, çok daha sonra ise Galaxy Z Fold 2'yi getirdi. Fakat teknoloji devinin aklında sadece katlanabilir akıllı telefonlar yok. İddialara göre Samsung, çok daha 'farklı' akıllı telefonlar da geliştiriyor; Şeffaf akıllı telefonlar.

SAMSUNG ŞEFFAF AKILLI TELEFON İÇİN HAZIRLANIYOR

Bir Twitter hesabı, Samsung'un 2021 yılındaki planlarından bahsetti. Hesabın iddiasına göre Samsung, şeffaf ekranlı bir akıllı telefon üretecek. Daha önce Xiaomi tarafından geliştirilen şeffaf akıllı televizyon görmüştük ancak şeffaf akıllı telefon sanıyoruz ki sektörde bir ilk olacak. Tabii ki Samsung bunu gerçeğe dönüştürürse. Üstelik gerçeğe dönüşmeyi bekleyen ve iddialar arasında yer alan bir Samsung ürünü daha var.

ÜÇE KATLANAN TABLET DE YER ALDI

Tabletler büyük ekranlarıyla öne çıkıyorlar. Böylece birçok işlemi halledebilmeyi vadediyorlar. Fakat büyük ekranlarından dolayı tabletleri taşımak kimi zaman zorlaşabiliyor. İddialara göre Samsung bu zorluğun üstesinden gelebilecek bir teknolojinin hazırlığını yapıyor; Evet, Üçe katlanabilen tabletten bahsediyoruz. Zira Twitter hesabının paylaştığı bilgiler arasında Samsung'un üçe katlanabilen bir tablet üreteceği iddiası da yer alıyor.