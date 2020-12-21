Samsung Galaxy S21 Türkiye fiyatları cep yakabilir

Akıllı telefon sektöründeki lider isimlerden olan Samsung 2021’in hemen başında yeni amiral gemisi modellerini tanıtacak. Güney Koreli şirket ocak ayında gerçekleşecek olan Unpacked etkinliğinde 3 farklı S21 modeli ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak. En azından sızıntılar bu yönde.

Peki Samsung’un yeni S21 modellerinin fiyat skalası hangi aralıkta olacak? Geçtiğimiz günlerde S21 modellerinin fiyatları da sızdırıldı. İddialara göre Galaxy S21 fiyatları şöyle:

İŞTE GALAXY S21 FİYATLARI

Samsung Galaxy S21: 879 Euro (yaklaşık 8300 TL)

Samsung Galaxy S21+: 1.079 Euro (yaklaşık 10.200 TL)

Samsung Galaxy S21 Ultra: 1.399 Euro (yaklaşık 13.200TL)

Görüldüğü üzere S21 serisinin en ucuz modeli günce kur ile vergiler hariç 8300 TL gibi bir etikete sahip. Bir de bu fiyatın üzerine vergiler dahil edildiğinde etiket fiyatı muhtemelen 10.000 TL’ye yaklaşacak veya bir şekilde geçecektir. S21 Ultra fiyatı ise 15.000 TL’nin üzerinde olacaktır.

Elbette Samsung bir sürpriz yapıp Türkiye’ye özel bir fiyat politikası da uygulayabilir. Örneğin Galaxy 20 FE modelinde bunu yapmışlardı. Cihazın yurt dışındaki fiyatı 650 euro civarında olmasına rağmen Türkiye’de 6500 TL gibi bir etiketle satışa sunulmuştu.