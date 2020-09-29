Samsung SSD 980 PRO tanıtıldı

Yoğun veri gerektiren uygulamaların işlenmesi için optimize edildiği söylenen 980 PRO; 4K ve 8K içeriklerle çalışan ve grafik ağırlıklı oyunlar oynayan tüketiciler ve profesyoneller için tasarlanmış bir ürün olarak öne çıkıyor. 980 PRO, 7000 MB/s ile 5000 MB/s’ye kadar sıralı okuma ve yazma hızının yanı sıra 1,000K IOPS rastgele okuma yazma hızına sahip. Bu özellikleriyle bu ürün, PCIe 3.0 SSD’lerden iki kata kadar, SATA SSD’lerden ise 12,7 kata kadar daha hızlı.

FARKLI BOYUT SEÇENEKLERİ VAR

Performansının yanında 980 PRO, ısı denetimi çözümlerine de sahip. Samsung 980 PRO’da, verimli ısı yönetimi için SSD’nin arka tarafında bulunan ısı dağıtıcı etiketin yanı sıra denetim birimi üzerinde nikel kaplama kullanılıyor. Bu yenilikçi ısı dağıtma fonksiyonları, sürücünün kompakt ve ince M.2 boyutunu korumasına da olanak sağlıyor. Samsung’un Dinamik Isı Koruyucu teknolojisi aktarılanlara göre, uzun kullanım süreleri boyunca performans dalgalanmalarını en aza indirerek sürücünün sıcaklığının optimum seviyede kalmasını sağlıyor.