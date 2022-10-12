Samsung tablet ekran görüntüsü alma nasıl yapılır? Samsung tabletlerde ekran görüntüsü SS nasıl alınır

Samsung tabletlerin ekranında görüntü alma işlemi oldukça pratiktir. Android 11 ve sonraki sürüm Samsung tabletler "Güç" ve "Ses Kısma" butonları ile ekran görüntüsü alınmasını sağlar. Bu tuşlara bir süre basılı tuttuğunuz zaman ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bazı tabletlerde ise ekran görüntüsü almak için avuç içi kaydırma özelliği bulunmaktadır. İlgili butonlara aynı anda basılı tuttuğunuz zaman, Samsung tabletlerde bir saniye içinde ekran görüntüsü alabilirsiniz.

Samsung tablet ekran görüntüsü nasıl alınır?

Samsung tablet ekran görüntüsü alma adımlarını takip ederek, kısa sürede ekran görüntüsü alabilirsiniz.

Samsung tablette ekran görüntüsü alabilmek için Güç ve Ana Ekran butonlarını kullanmalısınız.

Tabletteki ilgili butonları bulduktan sonra ekran görüntüsü alma adımına geçebilirsiniz.

Tablette Ana Ekran butonu varsa, bu ekranın alt kısmında yer alır.

Ekran görüntüsünü almak istediğiniz yere gidin ve ekran görüntüsünü almak istediğiniz uygulama ekranı ya da sayfayı açın.

Tablet ekran görüntüsü olan Güç ve Ses Kısma butonlarına basılı tutun. Ekran görüntüsü alma işlemi tamamlana kadar bu tuşları bırakmayın.

Ekran küçülmeye başladığında artık butonları bırakabilirsiniz. Ekranın küçülmesi, ekran görüntüsünü aldığınızı ifade eder. Aynı zamanda ekranın sağ alt köşesinde ekran görüntüsünün ön izlemesi görünür. Ekranın sol üst köşesinde yer alan bildirim çubuğunda bir fotoğraf simgesi belirir.

Artık ekran görüntüsünü görüntüleyebilirsiniz. Ekran görüntüsünü aldıktan sonra alınan görüntüyü açmak için; bildirimler menüsü gitmeniz gerekir. Ekranın üstünden aşağı kaydırdıktan sonra Ekran görüntüsü alındı bildirimine dokunmanız gerekir. Galeride yer alan fotoğraf uygulamasını açtıktan sonra albümler kısmına, ekran görüntüleri albümüne ve ekran görüntüsüne dokunmanız yeterlidir.

Samsung tabletlerde ekran kaydı nasıl yapılır?

Telefonunuzun ekran görüntüsünü alabilir ya da video olarak kaydedebilirsiniz. Ekranınızın görüntüsünü aldıktan sonra aldığını resmi ya da videoyu görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu görselleri düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Samsung tabletlerde telefonunuzun ekranını kaydetme adımları ise şu şekildedir;

Tabletinizdeki ekranının üst kısmından aşağı doğru parmağınızı iki kez kaydırmanız gerekir.

Ekran kaydına dokunun ve ekran kaydının nerede olduğunu bulmak için sağa kaydırın.

Ekran kaydını bulamadıysanız Düzenleye dokunmanız gerekir. Sonrasında ekran kaydını Hızlı Ayarlar'a sürükleyin.

Kaydetmek istediğiniz öğeyi seçtikten sonra Başlat'ı tıklayın. Geri sayım sonrası kayıt başlar.

Kaydı durdurabilmek için ekranın üst kısmından aşağı doğru kaydırın ve Ekran kaydedicisi bildirimini tıklayın.



