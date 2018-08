İSTANBUL (AA) - Samsung ve Magnum Photos, dünyanın ünlü fotoğrafçılarının eserlerinden oluşan fotoğraf koleksiyonuyla sanatı yeni bir seviyeye taşıyacak.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, dünyaca ünlü Magnum fotoğraf ajansıyla yaptığı iş birliği sonucunda özel olarak seçilen 28 fotoğraf The Frame serisinin çevrim içi Sanat Mağazasında erişime açıldı.

Samsung, The Frame serisinin sanatı kullanıcıların günlük hayatına nasıl entegre ettiğini göstermek için dört Magnum fotoğrafçısından haftanın her günü için göz alıcı birer fotoğraf çekmesi istedi. "Her Gün Sanat" kampanyasının videosu IFA 2018 Samsung Basın Konferansında da gösterilecek. Kullanıcılar, yeni tanıtılan 49" model ile birlikte dört farklı büyüklükteki (43", 49", 55" ve 65") The Frame modelinden evlerinin estetiğine ve tasarımına en uygun olanını seçme şansına sahip olacak.

Magnum Photos tarafından The Frame serisine özel olarak çekilen fotoğraflar, 2018 serisi The Frame modellerine yeni eklenen Slayt Gösterimi özelliği ile sırayla gösterilebilecek. Ayrıca yeni Favori ve Seçme Eserler özellikleri de kullanıcıların yüzlerce seçenek arasında arama yapmak zorunda kalmadan kendi seçtikleri veya özel olarak belirlenen sanat eserlerine rahatlıkla erişmesine imkân sağlıyor. Bu ilave seçenekler, güzel sanatlar alanında gerçekleştirilen ortaklıklarla birlikte, The Frame serisini yalnızca bir televizyon olmanın ötesine taşıyarak, dünyanın en güzel sanat eserlerine erişmekte kullanabilecek bir keşif aracı haline getiriyor.