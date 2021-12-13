Samsung'un "adı henüz kesinleşmeyen" yeni telefonu kendini gösterdi

Samsung Galaxy S22 ailesi için son zamanlarda çok şey söyleniyor. Ancak bunlardan şüphesiz en dikkat çekeni Galaxy S22 Ultra yerine geleceği öne sürülen Galaxy S22 Note modeli. Samsung'un dahili bir S Pen de başta olmak üzere Galaxy Note ailesinin tüm özelliklerini bu modele aktaracağı iddia ediliyor. Adı her ne olursa olsun, yeni telefon görünüşe göre Samsung'un web sitesinde ve Geekbench'te görüldü.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA/NOTE SIZDI

Samsung'un internet sitesi, telefonun model numarası dışında hiçbir şeyden bahsetmiyor. Ancak bu, Galaxy S22 serisinin piyasaya sürülmek üzere olduğunun bir başka kanıtı olarak hafızalara kazınıyor. Listeyi ilk fark eden kişi, üretimin tüm hızıyla devam ettiğini ve Güney Koreli şirketin bir sonraki premium serisi için her gün binlerce parça sevk ettiğini iddia ediyor.

GALAXY S22 ULTRA/NOTE GEEKBENCH PUANLARI

Samsung Galaxy S22 Ultra/S22 Note'un Çin versiyonu da bir kıyaslama platformu olan Geekbench'in web sitesinde fark edildi. Siteye göre bu model Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini kullanıyor ve tek çekirdekte 1.219 puan ve çok çekirdekte 3.154 puan alıyor.

Hatırlayamayanlar için söyleyelim; Samsung'un premium modeli Galaxy S21 Ultra aynı testten sırasıyla 1.100 ve 3.500 puan alıyor.

Ancak, sonuçların sahte olma ihtimali de var. Çünkü listede telefonun 8 GB RAM'e sahip olduğu yazıyor. Galaxy S22 Ultra/S22 Note modelinde sızıntılara bakılırsa kesinlikle 8 GB RAM'den daha fazla bir kapasite yer alacak. Bu yüzden söz konusu sonuçlara güvenmek pek söz konusu değil.

SAMSUNG GALAXY S22 SERİSİ NE ZAMAN TANITILACAK?

Samsung'un Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra/S22 Note modellerinden oluşacak Galaxy S22 serisini şubat ayında tanıtması bekleniyor.

